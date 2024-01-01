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رئيس النمسا فى خطاب العام الجديد: مطلوب تعاون دولى لمكافحة تغير المناخ

1/1/2024 11:27:09 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين أن مزيدا من العمل الدولى الجماعى مطلوب فى العام الجديد لمكافحة قضية تغير المناخ ومواجهة حالة الطوارئ المناخية الراهنة.


وقال الرئيس النمساوى - فى خطابه بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد - إن منكرى قضية المناخ خالفهم الصواب ويجب أن يعيدوا حساباتهم.


وأشار الرئيس النمساوى، إلى أن العام الجارى هو عام مفصلى لإجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات الاتحاد الأوروبى والمحليات خلاله، داعيا الحكومة وأحزاب المعارضة إلى إجراء حوار بناء بدلا من تبادل الاتهامات.


واختتم فان دير بيلين خطابه بالقول إننا مجتمع فعال ومحب للسلام والخير وسنواصل العمل لبناء مستقبل جيد مضيفا "أتمنى لكم عامًا رائعًا 2024 وأن يكون أفضل مما تتوقعون".







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