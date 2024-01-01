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الإدارة العسكرية لـخاركيف: روسيا تقصف نحو 15 بلدة بالإقليم خلال 24 ساعة

1/1/2024 11:27:09 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم "خاركيف" الأوكرانى أوليه سينيهوبوف أن الجيش الروسى قصف نحو 15 بلدة تابعة للإقليم بالمدفعية وقذائف الهاون فى آخر 24 ساعة.


وقال المسئول الأوكرانى - فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن "القصف الروسى طال منطقتى فيترينارن وكوزاتشا لوبان فى إقليم خاركيف وبلدات أوهيرتسيف وفوفشانسك وبوداركى فى منطقة تشوهيف وبولوهيفكا ودفوريتشنا وسينكيفكا وبتروبافليفكا وإيفانيفكا وبيريستوف فى منطقة كوبيانسك".


وأضاف: أن "الجيش الروسى شن بالقرب من إيفانيفكا غارات جوية.. وفى خلال اليوم الماضى، صدت قوات الدفاع الأوكرانية 22 هجومًا للعدو بالقرب من سينكيفكا وبتروبافليفكا".. وتابع: أنه "فى حوالى الساعة 01:10 ظهرًا بالتوقيت المحلى، قصفت القوات الروسية منطقة كوزاشا لوبان فى إقليم خاركيف، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمنزل منفصل، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".







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