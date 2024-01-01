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لاتفيا تؤكد منح أوكرانيا نحو 595 مليون يورو منذ بدء العملية العسكرية

1/1/2024 11:27:09 PM
(MENAFN- Youm7) أكد وزير خارجية لاتفيا كريشانيس كارينش، أن إجمالى المساعدات التى قدمتها بلاده لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية بلغت نحو 595 مليون يورو ما يمثل 0.85% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد.


وقال كارينش، وفقا لما أوردته وكالة انباء (يوكينفورم) الأوكرانية، "إن لاتفيا تواصل المشاركة فى عملية استعادة أوكرانيا، مع إيلاء اهتمام خاص لمنطقة تشيرنيهيف، وعلى وجه الخصوص، تم التوقيع على اتفاقية بقيمة مليونى يورو مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لاستعادة البنية التحتية الاجتماعية فى المنطقة".


وأوضح أنه تم علاج وإعادة تأهيل 240 جنديًا أوكرانيًا فى المستشفيات ومراكز إعادة التأهيل فى ريغا عاصمة لاتفيا، منذ فبراير 2022.


وأضاف أنه "على مستوى الاتحاد الأوروبى تدعو لاتفيا لتغيير النهج المتبع فى دعم أوكرانيا"، مشيرًا إلى أنه ينبغى أن يكون أكثر منهجية ومركزًا على فترة طويلة الأجل، حيث لا يزال لدى روسيا ما يكفى من الموارد لمواصلة حربها.


ولفت إلى أن لاتفيا تدعم بقوة إنشاء أداة بقيمة 50 مليار يورو لدعم أوكرانيا بحلول عام 2027 لتقديم المساعدة المالية الكلية ودعم الإصلاحات.







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