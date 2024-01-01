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مواجهات قوية فى دور الـ32 بكأس مصر لرجال الطائرة

1/1/2024 11:27:06 PM
(MENAFN- Youm7) تقام على مدار اليوم، الثلاثاء، مواجهات قوية فى دور الـ32 بكأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023 / 2024. وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من مركز شباب مسلمين أسيوط مع الشمس ودلفى مع 6 أكتوبر وقارون مع هليوبوليس والمقاولون مع هليوليدو والإعلاميين مع ألعاب دمنهور والجزيرة مع إيسترن كومبانى.

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، استمرار عماد نوار فى قيادة منتخب السيدات خلال منافسات التصفيات الأفريقية المقبلة.

ويعد عماد نوار من المدربين المميزين وحقق نجاحات كبيرة مع منتخب مصر للسيدات ويملك خبرات عالية، ونجح من قبل فى قيادة منتخب السيدات خلال منافسات بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون وساهم فى قيادة السيدات للفوز بالميدالية الفضية وتأهل بالفراعنة لبطولة العالم الغائبة منذ 20 عاما.
وكلّف مجلس إدارة الاتحاد أحمد سمير بقيادة المنتخب الأول خلال منافسات بطولة تصفيات المنطقة الخامسة، التي تستضيفها مصر فى الفترة من 22 وحتى 28 من
شهر يناير المقبل.





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