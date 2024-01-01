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الزمالك يدرس خوض وديات قبل السفر إلى الإمارات

1/1/2024 11:27:05 PM
(MENAFN- Youm7) يدرس الجهاز الفني للزمالك ، بقيادة معتمد جمال خوض مباريات ودية خلال الأيام المقبلة، وقبل السفر إلى الإمارات للمشاركة بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير، بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.



كما يشارك الزمالك فى بطولة كأس دبي للتحدى خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير المقبل، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.



ويفكر الجهاز الفني في خوض مباراة ودية أو اثنتين خلال الأيام المقبلة وقبل السفر إلى الإمارات، ومن المنتظر أن يتم حسم الأمر بشكل رسمي خلال جلسة الجهاز الفني، والتي سيتم تحديد موعد الوديات والفرق التي من الممكن مواجهتها، ومن ثم إبلاغ الجهاز الإداري من أجل بدء التنسيق حول تلك المواجهات.












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