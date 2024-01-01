الزمالك يدرس خوض وديات قبل السفر إلى الإمارات

(MENAFN
- Youm7) يدرس الجهاز الفني للزمالك ، بقيادة معتمد جمال خوض مباريات ودية خلال الأيام المقبلة، وقبل السفر إلى الإمارات للمشاركة بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير، بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.
كما يشارك الزمالك فى بطولة كأس دبي للتحدى خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير المقبل، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.
ويفكر الجهاز الفني في خوض مباراة ودية أو اثنتين خلال الأيام المقبلة وقبل السفر إلى الإمارات، ومن المنتظر أن يتم حسم الأمر بشكل رسمي خلال جلسة الجهاز الفني، والتي سيتم تحديد موعد الوديات والفرق التي من الممكن مواجهتها، ومن ثم إبلاغ الجهاز الإداري من أجل بدء التنسيق حول تلك المواجهات.
MENAFN01012024000132011024ID1107675093
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.