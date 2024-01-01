زى النهارده.. الأهلي يعلن ضم مؤمن زكريا لبدء رحلة من التألق بالقميص الأحمر

MENAFN - Youm7) فى مثل هذا اليوم، 2 يناير 2015، أنهى مؤمن زكريا، صانع ألعاب منتخب مصر، إجراءات انتقاله لصفوف النادى الأهلى ، ليصبح لاعباً فى القلعة الحمراء وينهى إعارته للزمالك فى صفقة أحدثت جدلا صاخباً فى موسم الانتقالات الشتوية وقتها.

مؤمن واحد من أذكى لاعبى الكرة المصرية، وهو قادر على التحرك بشكل مميز داخل منطقة جزاء المنافسين، والتسجيل بالقدمين وبالرأس، بالإضافة إلى الارتداد وعمل المساندة الدفاعية على أكمل وجه، وإمكانية شغل أكثر من مركز هجومى فى الخطوط الأمامية، ليكون واحدا من أبرز اللاعبين التكتيكيين فى مصر على مدار المواسم الأخيرة. وتميز مؤمن زكريا بغزارة أهدافه فكان هدافاً للفريق الأهلاوى فى موسم 2015- 2016 ورد على الكثير من المشككين فى قدراته بعد انتقاله للفريق الأحمر فى شتاء 2015، حيث يعد واحدا من نجوم اللعبة فى مصر الذين صالوا وجالوا بقميص القطبين الأهلى والزمالك، وأثارت صفقة انتقاله لقلعة التتش ضجة كبيرة بالوسط الكروى.

بدأ مؤمن زكريا عباس، الشهير بـ«مؤمن زكريا» مسيرته الكروية مع النادي الأهلي عام 2004 حتى 2008، ثم انضم إلى الإنتاج الحربى موسم 2010/2009 خاض معهم 40 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع آخر، قبل أن ينتقل للنادى المصرى مع بداية فترة الانتقالات الشتوية موسم 2011/2010 مقابل مليون جنيه للإنتاج الحربى كشرط جزائى.

ولعب مؤمن مع الفريق البورسعيدي 22 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 3، ثم انتقل مؤمن زكريا إلى إنبى فى فترة الانتقالات الشتوية موسم 2012/2011 مقابل مليون جنيه ونصف، ولعب مع الفريق البترولى 18 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 2 آخرين.

ملامسة العشب الأخضر وارتداء فانلة الأهلى من جديد ستكون الأمنية الأغلى لمؤمن زكريا صانع ألعاب المارد الأحمر فى 2021 بعد دوامة الأزمات الصحية التى داهمت اللاعب فى 2019 و 2020.

مؤمن زكريا انتقل إلى نادى الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة من نادي إنبي موسم 2013/2012 مقابل مليون جنيه ونصف وشرط جزائي فى حال خروج الزمالك من دورى أبطال أفريقيا لعام 2014 يعود إلى ناديه إنبي، وشارك مع الزمالك في 55 مباراة سجل خلالهم 11 هدفًا وصنع 5 آخرين.

ثم انتقل إلى النادي الأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية موسم 2015/2014 مقابل خمسة مليون جنيه ولمدة خمسة مواسم من نادي إنبي بعد انتهاء الإعارة لنادي الزمالك،

لعب مؤمن زكريا مع المارد الأحمر 150 مباراة، سجل خلالها 42 هدفًا، حيث شارك في 93 مباراة بالدوري الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدف وحيد، وخاض 40 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد.

شارك مؤمن زكريا مع المنتخب الوطني في 12 مباراة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وكانت مباراته الأولي مع الفراعنة أمام منتخب كينيا مباراة ودية أقيمت في 30 اغسطس 2014 وفازت بها مصر 1-0، أما مباراته الأخيرة كانت ودية أمام اليونان في مارس 2018 وخسرها المنتخب بهدف نظيف

خاض مؤمن زكريا تجربة الاحتراف مرتين، الأولى كانت في شهر يناير موسم 2018، لصفوف نادي أهلي جدة السعودي علي سبيل الإعارة، ولعب مع الفريق 17 مباراة في مختلف البطولات وسجل 6 أهداف وبعد إنتهاء إعارته عاد للنادي الأهلي لكنه لم يحظي بفرصة للمشاركة، لتتم إعارته للمرة الثانية لنادي أحد السعودي مطلع موسم 2019، ولكنه لم يشارك في أي مباراة وأنهي النادي تعاقده معه سريعًا بسبب الإصابة.

وكشف مؤمن زكريا فى وقت سابق تفاصيل إصابته التى تحتاج لوقت طويل للعلاج خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية وهو في حالة صحية أثارت حيرة ودهشة عشاق كرة القدم في مصر

كان زكريا قد فسخ عقده مع أحد السعودى وعاد للأهلى دون أن يتم قيده، وبدا واضحا أن زكريا يعاني من الإصابة التي وصفها بـ"النفسية"، وهو ما دفع جماهير الكرة المصرية عامة وجمهور الأهلي خاصة للتعاطف وإعلان دعمها له.

إدارة النادي الأهلي تحملت تكاليف علاج زكريا في ألمانيا وامريكا، بجانب سداد كافة مستحقاته المالية عن الفترة التي يغيب فيها عن الفريق، تقديرا له، ولكونه من أحد أبناء النادي المخلصين كما كرمه الاتحاد الافريقى بأن يكون سفير للمباراة النهائية لدوري الابطال الافريقى وسلم محمد الشناوى كأس أفريقيا التاسع فى تاريخ القلعة الحمراء كما أصر مسئولو الاهلى أن يشارك مؤمن زكريا زملاؤه فرحة التتويج بالدوري والكأس ويحمل اللقب بنفسه مما ساهم فى رفع الروح المعنوية للاعب كثيراً.



وأصيب مؤمن زكريا بمرض نادر صنفه الأطباء بأنه ضمور فى العضلات، وكان الفتى الموهوب فى أوج تألقه لتؤثر الإصابة على حركته وعلى طريقة نطقه للكلام، وبالطبع على فرص عودته للمستطيل الأخضر، ولكن كل هذا لم يمنع زوجته "ريهام" من أن تواصل الصمود وتساند زوجها فى أحلك لحظات حياته وتبقى هى عكازه الذى يستند عليه.

مشهد تحية الجمهور للاعب مؤمن زكريا خلال حضوره مسرحية "علاء الدين" استوقف العديد من جمهور "الحراق" بعدما دخلت زوجته فى نوبة بكاء بعد وقوف زوجها على خشبة المسرح، وسط تصفيق وترحيب

الجمهور

الأمر الذى جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى يتغزلون فى قصة الحب التى جمعت بينهما.

وفى ليلة تتويج الأهلى بدرع الدورى الذى أطلق عليه لقب مؤمن زكريا تقديراً له، رفضت ريهام أن يتكئ زوجها على أحد غيرها، وأصرت أن تكون عكازه حتى ينزل للملعب بصعوبة شديدة ويشارك زملاءه فرحة التتويج بالدوري.

وحينما علقت على إشادة الناس بوقفتها مع زوجها قالت :"اللى بعمله ده طبيعى أى زوجة مكانى هتعمل كدا ..ده حبيبى وبدعى ربنا يشفيه ويخليه ليا".

حقق مؤمن زكريا مع نادي الزمالك 3 بطولات، حيث توج بلقب الدوري الممتاز موسم 2014 - 2015، وكأس مصر موسم 2013، و2014.

وحصل مع النادي الأهلي على 8 بطولات خلال مشواره مع القلعة الحمراء، حيث توج بلقب الدوري المصري الممتاز 4 مرات، وكأس مصر مرة وحيدة، كما حصد مع المارد الأحمر لقب السوبر المحلي "مرتين"، كما توج مع الفريق الأحمر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية عام 2014.