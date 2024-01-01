الرئاسة الفلسطينية تجدد رفضها لأي محاولات مشبوهة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 1 - 1 (كونا) -- عبرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الاثنين عن رفضها الشديد لأي محاولات مشبوهة لتكليف رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير أو غيره بالعمل على تهجير المواطنين من قطاع غزة معتبرة ذلك عملا مدانا ومرفوضا.
وقالت الرئاسة في بيان "سنطالب حكومة بريطانيا بعدم السماح بهذا العبث في مصير الشعب الفلسطيني ومستقبله كما سنطالب الأمين العام للأمم المتحدة بعمل ما يمكن من أجل عدم السماح بمثل هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية والتي تمثل تدخلا وعملا لا يخدم سوى مصالح إسرائيل والإساءة إلى الشعب الفلسطيني وحقوقه ودفعه للتخلي عن أرضه".
وأضافت "يبدو أن توني بلير يقوم باستكمال إعلان بلفور الذي أصدرته حكومة بريطانيا بمشاركة أمريكية والذي أسس لمأساة الشعب الفلسطيني وإشعال عشرات الحروب في المنطقة".
وكانت (القناة 12) في الكيان الاسرائيلي المحتل ذكرت ان بلير الذي زار اسرائيل الاسبوع الماضي سيكون مبعوثا يتوسط مع دول اوروبية لاقناعها باستقبال لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة. (النهاية)
ن ق / ر ج
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