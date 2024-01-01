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الرئاسة الفلسطينية تجدد رفضها لأي محاولات مشبوهة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

1/1/2024 11:27:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 1 - 1 (كونا) -- عبرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الاثنين عن رفضها الشديد لأي محاولات مشبوهة لتكليف رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير أو غيره بالعمل على تهجير المواطنين من قطاع غزة معتبرة ذلك عملا مدانا ومرفوضا.
وقالت الرئاسة في بيان "سنطالب حكومة بريطانيا بعدم السماح بهذا العبث في مصير الشعب الفلسطيني ومستقبله كما سنطالب الأمين العام للأمم المتحدة بعمل ما يمكن من أجل عدم السماح بمثل هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية والتي تمثل تدخلا وعملا لا يخدم سوى مصالح إسرائيل والإساءة إلى الشعب الفلسطيني وحقوقه ودفعه للتخلي عن أرضه".
وأضافت "يبدو أن توني بلير يقوم باستكمال إعلان بلفور الذي أصدرته حكومة بريطانيا بمشاركة أمريكية والذي أسس لمأساة الشعب الفلسطيني وإشعال عشرات الحروب في المنطقة".
وكانت (القناة 12) في الكيان الاسرائيلي المحتل ذكرت ان بلير الذي زار اسرائيل الاسبوع الماضي سيكون مبعوثا يتوسط مع دول اوروبية لاقناعها باستقبال لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة. (النهاية)

ن ق / ر ج



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