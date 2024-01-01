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استشهاد أسير فلسطيني جراء عملية اغتيال في سجون الاحتلال الإسرائيلي

1/1/2024 11:27:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 1 - 1 (كونا) -- أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين استشهاد الأسير عبدالرحمن البحش (23 عاما) في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الهيئة والنادي في بيان مشترك ان الاحتلال نفذ عملية اغتيال جديدة بحق الأسير البحش الذي كان معتقلا في سجن (مجدو) منذ 31 مايو 2022 ومحكوم بالسجن لمدة 35 شهرا ليكون الشهيد السابع في سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي.
واضاف البيان ان جريمة اغتيال البحش في (مجدو) الذي شكل أحد السجون الذي شهد جرائم مروعة وعمليات تعذيب بحق الأسرى بعد السابع من اكتوبر الذي ارتقى فيه أربعة أسرى تؤكد ان الاحتلال ماض دون أي رادع أو أي اعتبار في تنفيذ المزيد من عمليات الاغتيال بحق الأسرى إلى جانب جرائم التعذيب والتنكيل الممنهجة.
وأوضح البيان ان كافة الشهادات التي نقلها أسرى أفرج عنهم وشهادات نقلها المحامون إضافة إلى الشهادات التي حصلت عليها المؤسسات حول عمليات اغتيال معتقلين ارتقوا بعد السابع من أكتوبر تؤكد أن عمليات التعذيب والضرب المبرح من قبل وحدات القمع ووحدات خاصة تابعة لجيش الاحتلال كانت السبب المباشر في استشهادهم.
واعتبر ان ما يجري بحق الأسرى هو امتداد لنهج الاحتلال وسياسته مشيرا الى ان الاحتلال كان يسعى قبل السابع من اكتوبر لإقرار قانون الاعدام وتطبيقه بحق الأسرى.
يذكر ان اعلام الاحتلال تحدث عن استشهاد بعض الأسرى الفلسطينيين اعتقلهم من قطاع غزة في معسكر (سديه تيمان) في (بئر السبع) دون ان يفصح عن هوياتهم أو أعدادهم. (النهاية)

ن ق / ر س



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