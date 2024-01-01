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منتخب مصر للسلة يصعد الى نصف نهائي البطولة العربية على حساب نظيره الموريتاني

1/1/2024 11:26:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 1 - 1 (كونا) -- تأهل المنتخب المصري لكرة السلة الى الدور نصف النهائي من البطولة العربية ال25 في اللعبة وذلك على حساب نظيره الموريتاني في مباراة انتهت بنتيجة (88 - 56).
وكانت هذه المباراة الأخيرة في الدور ربع النهائي حيث التحق منتخب مصر بكل من الامارات وليبيا وتونس في الدور نصف النهائي الذي يقام يوم غد الثلاثاء ويتقابل فيه المنتخب المصري مع نظيره الاماراتي في حين يتنافس بالمباراة الثانية منتخبا تونس وليبيا. (النهاية)

ع ف ف / ر ج



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