منتخب مصر للسلة يصعد الى نصف نهائي البطولة العربية على حساب نظيره الموريتاني

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 1 - 1 (كونا) -- تأهل المنتخب المصري لكرة السلة الى الدور نصف النهائي من البطولة العربية ال25 في اللعبة وذلك على حساب نظيره الموريتاني في مباراة انتهت بنتيجة (88 - 56).
وكانت هذه المباراة الأخيرة في الدور ربع النهائي حيث التحق منتخب مصر بكل من الامارات وليبيا وتونس في الدور نصف النهائي الذي يقام يوم غد الثلاثاء ويتقابل فيه المنتخب المصري مع نظيره الاماراتي في حين يتنافس بالمباراة الثانية منتخبا تونس وليبيا. (النهاية)
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