(إيكواس) تطالب بوركينا فاسو بالإسراع في العودة للنظام الدستوري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 1 - 1 (كونا) -- دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) اليوم الإثنين المجلس العسكري الانتقالي في بوركينا فاسو إلى ضرورة الإسراع في العودة إلى النظام الدستوري في البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وأكدت المجموعة في بيان أن "الأوضاع الأمنية السائدة في بوركينا فاسو تزداد تدهورا ما يستدعي تضافر الجهود من أجل استعادة الأمن والاستقرار في البلاد وتفادي اتخاذ إجراءات ليست في مصلحة مواطنيها".
وجددت (إيكواس) استعدادها الدائم للوقوف إلى جانب السلطات الأمنية في بوركينا فاسو ومرافقتها في مساعيها الرامية لاسترجاع السلم والأمن في البلاد.
في المقابل أبدت (إيكواس) استياءها من لجوء السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو إلى "اعتقال شخصيات سياسية وناشطين من المجتمع المدني" واعتبرتها بمثابة "إجراء غير شرعي الهدف منه قمع حرية التعبير في البلاد" داعية إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين".
يذكر أن مصادر إعلامية كشفت أمس الأحد عن أن السلطات في بوركينا فاسو اعتقلت السياسي المعارض ووزير الخارجية الأسبق أبلاسي أودراوجو البالغ من العمر 70 عاما من منزله عقب عودته من رحلة خارج البلاد.
ويترأس الضابط العسكري إبراهيم تراوري المجلس العسكري في بوركينا فاسو منذ الانقلاب الذي قاده في البلاد بتاريخ 30 سبتمبر 2022 حيث أطاح بالرئيس المؤقت بول هنري سانداوغو داميبا ووعد بعدها بإجراء الانتخابات الرئاسية خلال شهر يوليو المقبل قبل أن يتراجع عن قراره بحجة تدهور الوضع الأمني في البلاد. (النهاية)
م ر / ر ج
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