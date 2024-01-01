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(إيكواس) تطالب بوركينا فاسو بالإسراع في العودة للنظام الدستوري

1/1/2024 11:26:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 1 - 1 (كونا) -- دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) اليوم الإثنين المجلس العسكري الانتقالي في بوركينا فاسو إلى ضرورة الإسراع في العودة إلى النظام الدستوري في البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وأكدت المجموعة في بيان أن "الأوضاع الأمنية السائدة في بوركينا فاسو تزداد تدهورا ما يستدعي تضافر الجهود من أجل استعادة الأمن والاستقرار في البلاد وتفادي اتخاذ إجراءات ليست في مصلحة مواطنيها".
وجددت (إيكواس) استعدادها الدائم للوقوف إلى جانب السلطات الأمنية في بوركينا فاسو ومرافقتها في مساعيها الرامية لاسترجاع السلم والأمن في البلاد.
في المقابل أبدت (إيكواس) استياءها من لجوء السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو إلى "اعتقال شخصيات سياسية وناشطين من المجتمع المدني" واعتبرتها بمثابة "إجراء غير شرعي الهدف منه قمع حرية التعبير في البلاد" داعية إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين".
يذكر أن مصادر إعلامية كشفت أمس الأحد عن أن السلطات في بوركينا فاسو اعتقلت السياسي المعارض ووزير الخارجية الأسبق أبلاسي أودراوجو البالغ من العمر 70 عاما من منزله عقب عودته من رحلة خارج البلاد.
ويترأس الضابط العسكري إبراهيم تراوري المجلس العسكري في بوركينا فاسو منذ الانقلاب الذي قاده في البلاد بتاريخ 30 سبتمبر 2022 حيث أطاح بالرئيس المؤقت بول هنري سانداوغو داميبا ووعد بعدها بإجراء الانتخابات الرئاسية خلال شهر يوليو المقبل قبل أن يتراجع عن قراره بحجة تدهور الوضع الأمني في البلاد. (النهاية)

م ر / ر ج



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