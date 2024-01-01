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(ليفربول) يتجاوز (نيوكاسل) برباعية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز

1/1/2024 11:26:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 1 - 1 (كونا) -- عزز (ليفربول) صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه المهم والصعب على (نيوكاسل يونايتد) في مباراة ختام الجولة ال20 والتي جمعتهما اليوم الاثنين على ملعب (انفيلد).
وبعد شوط أول سلبي تخلله اضاعة الدولي المصري محمد صلاح لضربة جزاء في الدقيقة 22 نجح نفس اللاعب في تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 49 لكن المهاجم السويدي أليكسندر أيزك رد عليه بهدف التعادل بعد مضي خمس دقائق فقط.
وفي الدقيقة 74 رجح الإنجليزي كورتيس جونز الكفة لاصحاب الارض بتسجيله الهدف الثاني قبل أن يعزز زميله الهولندي كودي غاكبو النتيجة بهدف ثالث بعده بأربع دقائق.
ونجح المدافع الهولندي سفين بوتمان بتقليص النتيجة بتسجيل الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 81 غير ان محمد صلاح عاد مرة اخرى ليوقع على الهدف الثاني له والرابع لفريقه من ركلة جزاء سددها باتقان قبل نهاية الوقت الرسمي للمباراة بأربع دقائق.
وسمح الفوز لفريق (ليفربول) بتعزيز صدارته للدوري ورفع رصيده إلى 45 نقطة متقدمقا بفارق ثلاث نقاط على وصيفه (استون فيلا) وخمس نقاط على حامل لقب الموسم الماضي (مانشستر سيتي) الذي تنقصه مباراة مؤجلة. (النهاية)

م ر ن / ر ج



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