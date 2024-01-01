(ليفربول) يتجاوز (نيوكاسل) برباعية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز

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- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 1 - 1 (كونا) -- عزز (ليفربول) صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه المهم والصعب على (نيوكاسل يونايتد) في مباراة ختام الجولة ال20 والتي جمعتهما اليوم الاثنين على ملعب (انفيلد).
وبعد شوط أول سلبي تخلله اضاعة الدولي المصري محمد صلاح لضربة جزاء في الدقيقة 22 نجح نفس اللاعب في تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 49 لكن المهاجم السويدي أليكسندر أيزك رد عليه بهدف التعادل بعد مضي خمس دقائق فقط.
وفي الدقيقة 74 رجح الإنجليزي كورتيس جونز الكفة لاصحاب الارض بتسجيله الهدف الثاني قبل أن يعزز زميله الهولندي كودي غاكبو النتيجة بهدف ثالث بعده بأربع دقائق.
ونجح المدافع الهولندي سفين بوتمان بتقليص النتيجة بتسجيل الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 81 غير ان محمد صلاح عاد مرة اخرى ليوقع على الهدف الثاني له والرابع لفريقه من ركلة جزاء سددها باتقان قبل نهاية الوقت الرسمي للمباراة بأربع دقائق.
وسمح الفوز لفريق (ليفربول) بتعزيز صدارته للدوري ورفع رصيده إلى 45 نقطة متقدمقا بفارق ثلاث نقاط على وصيفه (استون فيلا) وخمس نقاط على حامل لقب الموسم الماضي (مانشستر سيتي) الذي تنقصه مباراة مؤجلة. (النهاية)
م ر ن / ر ج
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