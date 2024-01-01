موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تنعى المغفور له بإذن الله تعالى الكاتب الدكتور ناجي الزيد رحمه الله الذي وافته المنية اليوم.
رام الله - الرئاسة الفلسطينية تعبر عن رفضها الشديد لأي محاولات مشبوهة لتكليف رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير أو غيره بالعمل على تهجير المواطنين من قطاع غزة معتبرة ذلك عملا مدانا ومرفوضا.
الكويت - وكالة (كيودو) اليابانية للأنباء تقول إن الزلزال الذي ضرب محافظة (إيشيكاوا) وسط اليابان بقوة 6ر7 درجات على مقياس ريختر أدى إلى انهيار عدد من المنازل والمباني واندلاع النيران فضلا عن مقتل 6 حالات دفن فيها أشخاص أحياء.
غزة - وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تؤكد أن عدد القتلى من العاملين فيها منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ 142 شخصا.
الجزائر - لجنة الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية تعلن فوز الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في 20 ديسمبر الماضي وذلك بعد حصوله على نسبة 34ر73 بالمئة من الأصوات. (النهاية) ر ج
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