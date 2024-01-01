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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

1/1/2024 11:26:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تنعى المغفور له بإذن الله تعالى الكاتب الدكتور ناجي الزيد رحمه الله الذي وافته المنية اليوم.

رام الله - الرئاسة الفلسطينية تعبر عن رفضها الشديد لأي محاولات مشبوهة لتكليف رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير أو غيره بالعمل على تهجير المواطنين من قطاع غزة معتبرة ذلك عملا مدانا ومرفوضا.

الكويت - وكالة (كيودو) اليابانية للأنباء تقول إن الزلزال الذي ضرب محافظة (إيشيكاوا) وسط اليابان بقوة 6ر7 درجات على مقياس ريختر أدى إلى انهيار عدد من المنازل والمباني واندلاع النيران فضلا عن مقتل 6 حالات دفن فيها أشخاص أحياء.

غزة - وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تؤكد أن عدد القتلى من العاملين فيها منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ 142 شخصا.

الجزائر - لجنة الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية تعلن فوز الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في 20 ديسمبر الماضي وذلك بعد حصوله على نسبة 34ر73 بالمئة من الأصوات. (النهاية) ر ج

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