البحرية الأميركية: عودة حاملة الطائرات فورد في المتوسط لمينائها

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 2 كانون الثاني(بترا)- أعلنت البحرية الأميركية أمس الاثنين عن عودة حاملة الطائرات (يو إس إس جيرالد آر فورد) إلى الولايات المتحدة في الأيام المقبلة بعد أن أرسِلت إلى البحر المتوسط على عجل إثر عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول الماضي.

ونقلت واشنطن تايمز عن البحرية الأميركية قوبلها في بيان إن (يو إس إس جيرالد آر فورد) التي أرسِلت "للمساهمة في التموضع الإقليمي للردع والدفاع ستعود إلى مينائها الرئيس كما هو مخطط لها من أجل التحضير لعمليات انتشار مستقبلية".

وأضافت أن وزارة الدفاع الأميركية "تقوم باستمرار بتموضع القوات على مستوى العالم، والاحتفاظ بقدرات واسعة في البحر المتوسط وعبر الشرق الأوسط".

وأشارت إلى أن الوزارة تتعاون "مع الحلفاء والشركاء لتعزيز الأمن البحري في المنطقة".

--(بترا)

ب خ/ ف ج

02/01/2024 06:34:24

