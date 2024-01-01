زلزال خفيف يضرب منطقة لوس انجليس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لوس انجليس 2 كانون الثاني (بترا)- قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن العام الجديد بدأ بزلزال بقوة 4.1 درجة ضرب منطقة لوس انجليس في كاليفورنيا دون أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.
ونقلت واشنطن تايمز عن وكالات أنباء عالمية في كاليفورنيا قولها إن هزة أرضية "خفيفة جدا" ضربت في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين في كالفر سيتي بمقاطعة لوس انجليس، لكنها كانت كفيلة بإيقاظها.
وأشارت إلى وقوع زلزال "صغير" في لونديل، وهي أقرب إلى مركز الهزة في المحيط الهادئ.
ووفقا للهيئة، وقع الزلزال على بعد 19 كلم قبالة رانشو بالوس فيرديس التي تبعد حوالي 50 كلم من لوس انجليس، وفي كانون الأول 2022، قتل شخصان على الأقل شمال كاليفورنيا بعد زلزال قوي قبالة السواحل الأميركية تسبب في انهيارات أرضية وقطع الكهرباء عن آلاف الأشخاص.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
02/01/2024 06:27:08
MENAFN01012024000117011021ID1107675084
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.