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زلزال خفيف يضرب منطقة لوس انجليس

1/1/2024 11:26:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لوس انجليس 2 كانون الثاني (بترا)- قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن العام الجديد بدأ بزلزال بقوة 4.1 درجة ضرب منطقة لوس انجليس في كاليفورنيا دون أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.
ونقلت واشنطن تايمز عن وكالات أنباء عالمية في كاليفورنيا قولها إن هزة أرضية "خفيفة جدا" ضربت في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين في كالفر سيتي بمقاطعة لوس انجليس، لكنها كانت كفيلة بإيقاظها.
وأشارت إلى وقوع زلزال "صغير" في لونديل، وهي أقرب إلى مركز الهزة في المحيط الهادئ.
ووفقا للهيئة، وقع الزلزال على بعد 19 كلم قبالة رانشو بالوس فيرديس التي تبعد حوالي 50 كلم من لوس انجليس، وفي كانون الأول 2022، قتل شخصان على الأقل شمال كاليفورنيا بعد زلزال قوي قبالة السواحل الأميركية تسبب في انهيارات أرضية وقطع الكهرباء عن آلاف الأشخاص.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
02/01/2024 06:27:08

MENAFN01012024000117011021ID1107675084

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