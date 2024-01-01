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ماجد المهندس يحيى حفلاً غنائيًا في دبى 12 يناير

1/1/2024 11:26:45 PM
(MENAFN- Youm7) يحيى النجم ماجد المهندس ، حفلاً غنائيًا في دبى يوم 12 يناير الشهر الجارى، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وكان النجمان ماجد المهندس وأصالة نصرى، طرحا أغنية جديدة بعنوان "الحب الأبدى" على طريقة الدويتو، وتتعاون أصالة مع زوجها الشاعر فائق حسن فى الأغنية، وألحان محمود خيامى، وتوزيع مدحت خميس.

وطرح النجم ماجد المهندس أغنية بعنوان "يا عيونى" على "يوتيوب"، ويتعاون فى هذه الأغنية مع فريق عمل أغنيته التى طرحها مؤخرًا بعنوان "لندن" الأغنية من كلمات برقان وألحان فهد الناصر.وأغنية "مسكين"، من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي

وطرح النجم ماجد المهندس، مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "لندن"، على "يوتيوب"، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات برقان، وألحان فهد الناصر، وتوزيع سيروس و أغنية "مسكين"، والأغنية من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، توزيع سيروس، وفي أول شهر أكتوبر الماضى ، طرح أغنية جديدة تحمل اسم "حرام تروح"، وهى من كلمات أحمد علوى، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.








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