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عمرو دياب أكثر نجم يقدم ألبومات غنائية لمدة تتجاوز الـ 20 عامًا

1/1/2024 11:26:45 PM
(MENAFN- Youm7) يتربع النجم الكبير عمرو دياب على الساحة الغنائية لمدة تتجاوز 20 عامًا، إذ يعد مشواره الفني زاخرًا منذ أن بدأ في عام 1982، ومن وقتها ولم يخفق أو يتهاوى بل كان في صعود مستمر حتى 2023.



ويعد الهضبة عمرو دياب أكثر النجوم حرصًا على تقديم ألبوم غنائى كل عام، ولم يتهاون على تقديم البوم واحد ولم يكتفِ بأغانى سينحل فقط، ويرجع ذلك لإيمانه الشديد بقيمة طرح ألبوم كامل لجمهوره الذى ينتظر أغانيه من العام للعام.



يشار إلى أن عمرو دياب طرح مؤخرًا ألبومه الجديد بعنوان "مكانك" وضم أكثر من 10 أغانى، أبرزها معرفش حد بالاسم ده، مكانك، متغيبش، وصلى كلامك، وغيرها من الأغانى المميزة وتعاون من خلال الألبوم مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين.














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