عمرو دياب أكثر نجم يقدم ألبومات غنائية لمدة تتجاوز الـ 20 عامًا

(MENAFN
- Youm7) يتربع النجم الكبير عمرو دياب على الساحة الغنائية لمدة تتجاوز 20 عامًا، إذ يعد مشواره الفني زاخرًا منذ أن بدأ في عام 1982، ومن وقتها ولم يخفق أو يتهاوى بل كان في صعود مستمر حتى 2023.
ويعد الهضبة عمرو دياب أكثر النجوم حرصًا على تقديم ألبوم غنائى كل عام، ولم يتهاون على تقديم البوم واحد ولم يكتفِ بأغانى سينحل فقط، ويرجع ذلك لإيمانه الشديد بقيمة طرح ألبوم كامل لجمهوره الذى ينتظر أغانيه من العام للعام.
يشار إلى أن عمرو دياب طرح مؤخرًا ألبومه الجديد بعنوان "مكانك" وضم أكثر من 10 أغانى، أبرزها معرفش حد بالاسم ده، مكانك، متغيبش، وصلى كلامك، وغيرها من الأغانى المميزة وتعاون من خلال الألبوم مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين.
MENAFN01012024000132011024ID1107675081
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.