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شاهد برومو فيلم Kingdom Of The Planet Of The Apes قبل طرحه قريبا

1/1/2024 11:26:45 PM
(MENAFN- Youm7) يترقب الكثيرون من عشاق سلسلة أفلام Planet of the Apes لمشاهدة الجزء المقبل من العمل الذى سيعرض خلال العام الجارى 2024، مع فيلم Kingdom of the Planet of the Apes الذى يتضمن مفاجآت عديدة مثلما كشف البرومو.

فقد أظهر برومو الفيلم أن كوكب الأرض بالكامل صار ملكاً للقرود، وهو عكس الأجزاء السابقة التي شهدت حروبا بين القرود والبشر وسط محاولة من القرود للهرب والانتصار في تأسيس مجتمع خاص بهم بقيادة سيزار بطل السلسلة الذى توفى في آخر أجزائها.

ويشهد العام المقبل الكثير من الأفلام المنتظرة لمحبى السينما العالمية، ومن تلك الأفلام أيضاً جزء جديد من سلسلة جودزيلا بالإضافة للجزء الثانى من فيلم ويل سميث الشهير im alegend، وهو ما يجعل العام الجاري مميزاً للغاية.













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