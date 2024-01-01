هاجر الشرنوبى تستكمل تصوير شخصية الكاتبة فى أحداث مسلسل وبينا معاد 2

MENAFN - Youm7) قالت الفنانة هاجر الشرنوبى لـ"اليوم السابع" إنها تستكمل تصوير الجزء الثانى من مسلسل "وبينا معاد 2 " بطولة النجمان صبرى فواز وشيرين رضا، مشيرة إلى أنها تقدم شخصية هبة المؤلفة والكاتبة ضمن أحداث المسلسل، الذى حقق نجاحًا كبيرًا الفترة الماضية، من تأليف وإخراج هانى كمال.ويعرض المسلسل قريبًا، وذلك بعدما قدم العمل أحداثًا عن الحياة الأسرية والمشاكل التى تواجه الأبناء والآباء فى سن صغيرة أو كبيرة، وهو العمل الذى تناول أكثر من قضية مجتمعية.و"بينا ميعاد" الجزء الأول بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني.ودارت أحداث المسلسل عن تربية حسن لأبنائه على الديمقراطية فيما نشأت بنات نادية على الكبت والديكتاتورية، ومن توالى الحلقات تنشأ علاقة بين العائلين ويحدث بينهما مواقف عدائية مختلفة بين حسن ونادية، حتى يفاجأ بها رئيسة مجلس إدارة الشركة التى كان يتوقع رئاستها إضافة إلى المواقف التي تحدث بين أبنائهما في اطار اجتماعى لايت.

يذكر أن هاجر الشرنوبى يعرض لها حالياً مسلسل "العودة" على قناة dmc، وهو بطولة شريف سلامة، تارا عماد، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد والى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفوت، ندى عادل، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، اشرف زكى، مصطفى حشيس، صفاء الطوخى ومن تأليف أمين جمال وأحمد أبو زيد ومحمد فضل وإخراج أحمد حسن

