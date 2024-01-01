هاجر الشرنوبى تستكمل تصوير شخصية الكاتبة فى أحداث مسلسل وبينا معاد 2

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- Youm7) قالت الفنانة هاجر الشرنوبى لـ"اليوم السابع" إنها تستكمل تصوير الجزء الثانى من مسلسل "وبينا معاد 2 " بطولة النجمان صبرى فواز وشيرين رضا، مشيرة إلى أنها تقدم شخصية هبة المؤلفة والكاتبة ضمن أحداث المسلسل، الذى حقق نجاحًا كبيرًا الفترة الماضية، من تأليف وإخراج هانى كمال.
ويعرض المسلسل قريبًا، وذلك بعدما قدم العمل أحداثًا عن الحياة الأسرية والمشاكل التى تواجه الأبناء والآباء فى سن صغيرة أو كبيرة، وهو العمل الذى تناول أكثر من قضية مجتمعية.
و"بينا ميعاد" الجزء الأول بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني.
ودارت أحداث المسلسل عن تربية حسن لأبنائه على الديمقراطية فيما نشأت بنات نادية على الكبت والديكتاتورية، ومن توالى الحلقات تنشأ علاقة بين العائلين ويحدث بينهما مواقف عدائية مختلفة بين حسن ونادية، حتى يفاجأ بها رئيسة مجلس إدارة الشركة التى كان يتوقع رئاستها إضافة إلى المواقف التي تحدث بين أبنائهما في اطار اجتماعى لايت.
يذكر أن هاجر الشرنوبى يعرض لها حالياً مسلسل "العودة" على قناة dmc، وهو بطولة شريف سلامة، تارا عماد، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد والى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفوت، ندى عادل، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، اشرف زكى، مصطفى حشيس، صفاء الطوخى ومن تأليف أمين جمال وأحمد أبو زيد ومحمد فضل وإخراج أحمد حسن
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