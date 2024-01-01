أليك بالدوين مع زوجته وأطفاله السبعة فى بداية العام ويتناسى محنته الأخيرة

MENAFN - Youm7) احتفل نجم هوليود أليك بالدوين بصحبة أبنائه السبعة وزوجته في بداية العام الجديد بالتقاط الصور لهم ومشاركتها مع متابعيهم، وذلك بعد عام صعب مر به نجم هوليود منذ إطلاقه الرصاص بالخطأ على أحد الأفراد الذين شاركوا معه ضمن واحد من أفلامه، مما سبب ذعرا كبيرا وقتها، وخضوعه للتحقيقات.

اليك بالدوين بدا هادئا خلال الصور الأخيرة له وأكثر اتزاناً مع العائلة عما كان عليه خلال الفترة السابقة.

جدير بالذكر أنه فى شهر أكتوبر من العام الماضى اعتزم المدعون العامون في نيو مكسيكو إعادة توجيه الاتهام إلى الممثل العالمى

أليك بالدوين

بالقتل غير العمد، فيما يتعلق بإطلاق النار في تصوير فيلم

Rust

عام 2021، وفقًا للتقارير.





اليك بالدوين





كما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز، زعمت مصادر مطلعة على الأمر أن قضية بالدوين ستعرض أمام هيئة محلفين كبرى في منتصف نوفمبر المقبل، وفي بيان قال محاميا بالدوين، لوك نيكاس وأليكس سبيرو: "من المؤسف أن مأساة مروعة تحولت إلى هذه المحاكمة المضللة، وسنرد على أي اتهامات في المحكمة".

وقال المدعي العام كاري موريسي لشبكة إن بي سي نيوز: "نعتقد أنه بناء على تحقيقنا المطول والمفصل، فإنه من المناسب لهيئة المحلفين الكبرى في نيو مكسيكو أن تتخذ قرارًا بشأن ما إذا كان ينبغي المضي قدمًا في القضية أم لا".

وقد اتُّهم بالدوين بالقتل غير العمد للمصورة السينمائية هالينا هاتشينز أثناء تصوير فيلم

Rust

في أكتوبر 2021، والتي قتلت برصاصة أطلقت من مسدس كان يستخدمه بالدوين.

ونفى الممثل سحب الزناد في مقابلات مختلفة، وقال بالدوين لشبكة

ABC News

في ديسمبر 2021: "أشعر أن شخصًا ما مسؤول عما حدث، ولا أستطيع أن أقول من هو، لكنني أعلم أنه ليس أنا".

وتم إسقاط تهم القتل غير العمد ضد الممثل في أبريل الماضى، بعد ظهور أدلة جديدة تشير إلى أن البندقية المستخدمة ربما تم تعديلها، مما قد يتسبب في حدوث خلل، وفي ذلك الوقت، قال المدعيان كاري موريسي وجيسون لويس إن "التهم قد يتم إعادة توجيهها" ضد بالدوين.

وفي أغسطس الماضى، وجد تقرير تحليل الأسلحة الذي أمر به ممثلو الادعاء أن البندقية لم يتم تعديلها، واتهمت هانا جوتيريز ريد، صانعة الفيلم، في ينايرالماضي بالتلاعب بالأدلة وتهمتين بالقتل غير العمد، وقالت انه غير مذنب.

ومن المقرر إجراء محاكمة جوتيريز ريد في 21 فبراير من العام المقبل 2024.