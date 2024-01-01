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امتحانات نصف العام.. نصائح للوالدين لمراجعة الدروس لأبنائهم بدون توتر

1/1/2024 11:26:41 PM
(MENAFN- Youm7) الوالدين هم الأكثر توترا وخوفا على أبنائهم فى أوقات امتحاناتهم، ويظهر على الكثير منهم التوتر الذى يتحول إلى عصبية تظهر فى التعامل مع الأطفال خاصة أوقات المراجعة والاستعداد للامتحانات، وتؤثر سلبا على مستوى التعليمى لأبنائهم، وذلك لحرص الوالدين على أن يكون مستوى اب نائهم فى تقدم
ويحصلوا على
أفضل الدرجات، ومن خلال ما نشره موقع artofliving توجد بعض النصائح التى على الوالدين اتباعها لتجنبهم
الشعور بالتوتر أثناء مراجتهم المواد الدراسية لأبنائهم، ومنها:

الاستعداد الجيد

متابعة الوالدين لمستوى أبنائهم والاستعداد الجيد للامتحانات، يساعد كثيرا في استقرار المستوى التحصيلي بأوقات المراجعة للأبناء، ولا يشعر الآباء بالتوتر، لذلك تعد هذه من إحدى المهارات الرئيسية في ابعاد التوتر عن الأبناء والآباء.


الاستعداد الجيد


تخطيط جدول

الجدول الزمني وتحديد أوقات الدراسة والمراجعة بانتظام يساهم في زيادة تركيز وثقة الأبناء بأنفسهم، وذلك لأن الجدول يحدد لهم الأوقات الذين يكونوا فيها أكثر جدية والتزاما بالمذاكرة والمراجعة.


التعامل بإيجابية

التعامل الإيجابي من الآباء ومحاولة إخفاء التوتر عن أبنائهم، في أوقات المراجعة والامتحانات، يساهم في زيادة الطموح عند الأبناء، ويجعلهم ساعين أكثر لتحقيق النجاح والحصول على أفضل الدرجات.


التعامل بإيجابية


التخلص من التوتر

توجد بعض التمارين المهمة التي تساعد في تجنب التوتر والابتعاد عنه، وهي الجري، السباحة، المشي، التأمل، جميعها تمارين تساعد على استرخاء الذهن من أي توتر، مما يساعد الآباء جعلهم في حالة أفضل، ثم تكون المتابعة والمراجعة من أفضل الأوقات على الإطلاق مع الأبناء.


توتر الأباء أوقات الامتحانات


المخططات الدراسية

من أفضل طرق المذاكرة والمراجعة بسهولة، هو عمل مخططات مدون به العناصر الرئيسية، وجميع الأفكار الشاملة، وهي بذلك تساهم في تقدم مستوى الأبناء، وتجنب الآباء الشعور بالتوتر أو الخوف.


المكافأة

يجب على الأباء مكافأة أبنائهم على إنجازاتهم الصغيرة الأمر الذى يجعل الأبناء في حالة من السعادة، وتحفزهم أكثر على المزيد من المراجعة.







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