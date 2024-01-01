امتحانات نصف العام.. نصائح للوالدين لمراجعة الدروس لأبنائهم بدون توتر

(MENAFN
- Youm7) الوالدين هم الأكثر توترا وخوفا على أبنائهم فى أوقات امتحاناتهم، ويظهر على الكثير منهم التوتر الذى يتحول إلى عصبية تظهر فى التعامل مع الأطفال خاصة أوقات المراجعة والاستعداد للامتحانات، وتؤثر سلبا على مستوى التعليمى لأبنائهم، وذلك لحرص الوالدين على أن يكون مستوى اب نائهم فى تقدم
ويحصلوا على
أفضل الدرجات، ومن خلال ما نشره موقع artofliving توجد بعض النصائح التى على الوالدين اتباعها لتجنبهم
الشعور بالتوتر أثناء مراجتهم المواد الدراسية لأبنائهم، ومنها:
الاستعداد الجيد
متابعة الوالدين لمستوى أبنائهم والاستعداد الجيد للامتحانات، يساعد كثيرا في استقرار المستوى التحصيلي بأوقات المراجعة للأبناء، ولا يشعر الآباء بالتوتر، لذلك تعد هذه من إحدى المهارات الرئيسية في ابعاد التوتر عن الأبناء والآباء.
الاستعداد الجيد
تخطيط جدول
الجدول الزمني وتحديد أوقات الدراسة والمراجعة بانتظام يساهم في زيادة تركيز وثقة الأبناء بأنفسهم، وذلك لأن الجدول يحدد لهم الأوقات الذين يكونوا فيها أكثر جدية والتزاما بالمذاكرة والمراجعة.
التعامل بإيجابية
التعامل الإيجابي من الآباء ومحاولة إخفاء التوتر عن أبنائهم، في أوقات المراجعة والامتحانات، يساهم في زيادة الطموح عند الأبناء، ويجعلهم ساعين أكثر لتحقيق النجاح والحصول على أفضل الدرجات.
التعامل بإيجابية
التخلص من التوتر
توجد بعض التمارين المهمة التي تساعد في تجنب التوتر والابتعاد عنه، وهي الجري، السباحة، المشي، التأمل، جميعها تمارين تساعد على استرخاء الذهن من أي توتر، مما يساعد الآباء جعلهم في حالة أفضل، ثم تكون المتابعة والمراجعة من أفضل الأوقات على الإطلاق مع الأبناء.
توتر الأباء أوقات الامتحانات
المخططات الدراسية
من أفضل طرق المذاكرة والمراجعة بسهولة، هو عمل مخططات مدون به العناصر الرئيسية، وجميع الأفكار الشاملة، وهي بذلك تساهم في تقدم مستوى الأبناء، وتجنب الآباء الشعور بالتوتر أو الخوف.
المكافأة
يجب على الأباء مكافأة أبنائهم على إنجازاتهم الصغيرة الأمر الذى يجعل الأبناء في حالة من السعادة، وتحفزهم أكثر على المزيد من المراجعة.
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