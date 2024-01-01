وصفات طبيعية لتقشير الشفاه.. خطواته سهلة ومكوناته متوفرة

MENAFN - Youm7) مع دخول فصل الشتاء تعانى الفتيات دائما من تشققات الجلد وخصوصا البشرة والشفاه وقد تؤثر على جمالهن وثقتهن في أنفسهن، لذلك نستعرض بعض الوصفات الطبيعية لعمل سكراب طبيعىللشفاهوفقا لما ذكره موقع siobeauty

- العسل وزيت جوز الهند

العسل وزيت جوز الهند من أكثر أنواع سكراب طبيعى الذى يعمل على ترطيب الشفاه والتخلص من التشققات، حيث يحتوى زيت جوز الهند على مرطبات ومواد طبيعية، كما يعتبر العسل من أكثر الطرق الطبيعية التي نستخدمها للترطيب.

ستحتاج إلى تليين زيت جوز الهند قليلًا قبل مزجه مع العسل، ويمكنك أما وضعها في الميكرويف لمدة 15 ثانية تقريبًا أو وضعها في مقلاة على الموقد على نار خفيفة لمدة دقيقتين تقريبًا.

بعد أن يصبح زيت جوز الهند ناعمًا، ما عليكٍ سوى مزجه مع العسل وتطبيقه على الشفاه. فهذا القناع هو وسيلة فعالة للغاية لمحاربة خطوط الشفاه .







-العسل والأفوكادو

قناع الشفاه بالعسل والأفوكادو يشبه قناع الشفاه هذا الأخير ولكنه يستخدم الأفوكادو بدلاً من زيت جوز الهند، لأن الأفوكادو مليء بالفيتامينات والمعادن التي تجدد وترطب الشفاه،

إليكٍ ما تحتاجين إليه:





1 ملعقة صغيرة من العسل.

2 ملعقة صغيرة من الأفوكادو المهروس.





ما عليكٍ سوى هرس ثمرة الأفوكادو الناضجة في وعاء وقياس ملعقتين صغيرتين منها. ثم خلط العسل وستكون جاهزًا لوضعه باستخدام قناع العسل والأفوكادو لعلاج الخطوط التى تظهر على الشفاه

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-العسل والخيار

الخيار هو عنصر آخر ممتاز لقناع الشفاه فهو مليء بالمياه ومضادات الأكسدة، لذلك ليس من المستغرب أن يكون الخيار المخلل مفيدًا لبشرتك فالمكونات الوحيدة هي:

-ملعقة صغيرة من العسل.

-ملعقة صغيرة من الخيار المخلل.

ستحتاجين إلى تقشير الخيار قبل أن تقومي بخلطه، وحاولي استخدام جوانب الخيار فقط حتى لا يكون لديكٍ أي بذور مكتنزة في خليط قناع الشفاه الخاص بكٍ.







-الزبادي والكيوي

أقنعة الشفاه بالزبادي هي طريقة بسيطة وفعالة للتخلص من خلايا الجلد الميتة على المتراكمة على الشفاه حيث يساعد حمض اللاكتيك الموجود في الزبادي على تقشير خلايا الجلد القديمة لتصبح الشفاه وردية:





2 ملعقة صغيرة من الزبادي اليوناني.

1 ملعقة صغيرة من الكيوي المخلوط.

وخلط المكونات معاً ووضعهم على الشفاه لعدة دقائق مع التدليك للتخلص من خلايا الجلد الميتة ثم غسل الشفاه.

-عصير الزبادي والليمون

قناع الشفاه هذا أقوى قليلاً من غيره، لأنه يحتوي على حمض اللاكتيك (من الزبادي) وحمض الستريك (من عصير الليمون) يعمل بشكل أساسي كمقشر للشفاه، وذلك من خلال تحضير

2 ملعقة صغيرة من الزبادي اليوناني مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، إذا كانت لديك شفاه شديدة الجفاف أو الحساسية، فقد ترغبين في الالتزام بأقنعة العسل المرطبة.











