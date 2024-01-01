وصفات طبيعية لتقشير الشفاه.. خطواته سهلة ومكوناته متوفرة

(MENAFN
- Youm7) مع دخول فصل الشتاء تعانى الفتيات دائما من تشققات الجلد وخصوصا البشرة والشفاه وقد تؤثر على جمالهن وثقتهن في أنفسهن، لذلك نستعرض بعض الوصفات الطبيعية لعمل سكراب طبيعى
للشفاه
وفقا لما ذكره موقع siobeauty
- العسل وزيت جوز الهند
العسل وزيت جوز الهند من أكثر أنواع سكراب طبيعى الذى يعمل على ترطيب الشفاه والتخلص من التشققات، حيث يحتوى زيت جوز الهند على مرطبات ومواد طبيعية، كما يعتبر العسل من أكثر الطرق الطبيعية التي نستخدمها للترطيب.
ستحتاج إلى تليين زيت جوز الهند قليلًا قبل مزجه مع العسل، ويمكنك أما وضعها في الميكرويف لمدة 15 ثانية تقريبًا أو وضعها في مقلاة على الموقد على نار خفيفة لمدة دقيقتين تقريبًا.
بعد أن يصبح زيت جوز الهند ناعمًا، ما عليكٍ سوى مزجه مع العسل وتطبيقه على الشفاه. فهذا القناع هو وسيلة فعالة للغاية لمحاربة خطوط الشفاه .
-العسل والأفوكادو
قناع الشفاه بالعسل والأفوكادو يشبه قناع الشفاه هذا الأخير ولكنه يستخدم الأفوكادو بدلاً من زيت جوز الهند، لأن الأفوكادو مليء بالفيتامينات والمعادن التي تجدد وترطب الشفاه،
إليكٍ ما تحتاجين إليه:
1 ملعقة صغيرة من العسل.
2 ملعقة صغيرة من الأفوكادو المهروس.
ما عليكٍ سوى هرس ثمرة الأفوكادو الناضجة في وعاء وقياس ملعقتين صغيرتين منها. ثم خلط العسل وستكون جاهزًا لوضعه باستخدام قناع العسل والأفوكادو لعلاج الخطوط التى تظهر على الشفاه
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-العسل والخيار
الخيار هو عنصر آخر ممتاز لقناع الشفاه فهو مليء بالمياه ومضادات الأكسدة، لذلك ليس من المستغرب أن يكون الخيار المخلل مفيدًا لبشرتك فالمكونات الوحيدة هي:
-ملعقة صغيرة من العسل.
-ملعقة صغيرة من الخيار المخلل.
ستحتاجين إلى تقشير الخيار قبل أن تقومي بخلطه، وحاولي استخدام جوانب الخيار فقط حتى لا يكون لديكٍ أي بذور مكتنزة في خليط قناع الشفاه الخاص بكٍ.
-الزبادي والكيوي
أقنعة الشفاه بالزبادي هي طريقة بسيطة وفعالة للتخلص من خلايا الجلد الميتة على المتراكمة على الشفاه حيث يساعد حمض اللاكتيك الموجود في الزبادي على تقشير خلايا الجلد القديمة لتصبح الشفاه وردية:
2 ملعقة صغيرة من الزبادي اليوناني.
1 ملعقة صغيرة من الكيوي المخلوط.
وخلط المكونات معاً ووضعهم على الشفاه لعدة دقائق مع التدليك للتخلص من خلايا الجلد الميتة ثم غسل الشفاه.
-عصير الزبادي والليمون
قناع الشفاه هذا أقوى قليلاً من غيره، لأنه يحتوي على حمض اللاكتيك (من الزبادي) وحمض الستريك (من عصير الليمون) يعمل بشكل أساسي كمقشر للشفاه، وذلك من خلال تحضير
2 ملعقة صغيرة من الزبادي اليوناني مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، إذا كانت لديك شفاه شديدة الجفاف أو الحساسية، فقد ترغبين في الالتزام بأقنعة العسل المرطبة.
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