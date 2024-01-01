5 أخطاء تضر بشعرك المبلل.. تعرفى عليها

MENAFN - Youm7) عندما تعتنى بشعرك وهو مبلل من الممكن أن يؤدى ذلك إلى تكسر خصلات شعرك، لأن الشعر وهو مبلل يكون في أضعف حالاته وحساسيته، فهناك أخطاء تقومى بفعلها ولا تدرين أنها تلحق الضرر بشعرك، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لموقع "instyle".





تمشيط شعرك وهو مبلل

الشعر المبلل يكون في حالة هشة جداً، فإذا قومتي بتمشيط شعرك بعد غسله مباشرة للتخلص من تشابكه فقد يلحق ذلك ضرراً بشعرك وملمسه، كما يمكن أن تؤدي الفرش والأمشاط ذات الأسنان والشعيرات القريبة إلى تمزق الشعر، إذا كنتٍ تريدين فك تشابك شعرك، قومى بتمشيطه قبل الاستحمام، إذا كان شعرك مجعد قومى بتمشيطه وهو مبلل للحفاظ على نمط التجعيد مع استخدام مشط طويل الأسنان.







تصفيف شعرك وهو مبلل على هيئة كعكة

تسريحة الكعكة للشعر المبلل تسبب تكسر الشعر، كما أن الشعر الرطب لا يحب الإحتكاك، فإذا كنتٍ تريدين عمل تسريحة الكعكة بعد الاستحمام عليكٍ تركه حتى يجف في الهواء أولاً.





النوم بشعر مبلل

النوم بشعر مبلل يزيد من فرص التقصف ونمو البكتيريا، وإذا لم يجف شعرك بسرعة فمن المحتمل أن تسبب الميكروبات المسببة للقشرة جفافاً وحكة في فروة الرأس.







تجفيف شعرك بالمنشفة الخاطئة

القماش القطني يمتص الرطوبة ويسبب ضرراً لساق شعرك وظهور أطراف مقصفة، لذلك استخدمي منشفة من الألياف الدقيقة والتي تساعد على تقليل التجعد وتناسب جميع أنواع الشعر.







استخدام المكواه عندما يكون الشعر مبللاً

إذا استخدمتي المكواه أو الاستشوار قبل أن يجف شعرك سيحدث تلفاً بشعرك، لذلك يجب عليكٍ الانتظار حتى يصبح الشعر رطباً، فكلما كان الشعر جاف قبل استخدام الحرارة كان ذلك أفضل حتى يصبح شعرك أكثر نعومة ولمعاناً وأقل عرضة للكسر.

شعر مبلل







