5 أخطاء تضر بشعرك المبلل.. تعرفى عليها

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- Youm7) عندما تعتنى بشعرك وهو مبلل من الممكن أن يؤدى ذلك إلى تكسر خصلات شعرك، لأن الشعر وهو مبلل يكون في أضعف حالاته وحساسيته، فهناك أخطاء تقومى بفعلها ولا تدرين أنها تلحق الضرر بشعرك، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لموقع "instyle".
تمشيط شعرك وهو مبلل
الشعر المبلل يكون في حالة هشة جداً، فإذا قومتي بتمشيط شعرك بعد غسله مباشرة للتخلص من تشابكه فقد يلحق ذلك ضرراً بشعرك وملمسه، كما يمكن أن تؤدي الفرش والأمشاط ذات الأسنان والشعيرات القريبة إلى تمزق الشعر، إذا كنتٍ تريدين فك تشابك شعرك، قومى بتمشيطه قبل الاستحمام، إذا كان شعرك مجعد قومى بتمشيطه وهو مبلل للحفاظ على نمط التجعيد مع استخدام مشط طويل الأسنان.
تصفيف شعرك وهو مبلل على هيئة كعكة
تسريحة الكعكة للشعر المبلل تسبب تكسر الشعر، كما أن الشعر الرطب لا يحب الإحتكاك، فإذا كنتٍ تريدين عمل تسريحة الكعكة بعد الاستحمام عليكٍ تركه حتى يجف في الهواء أولاً.
النوم بشعر مبلل
النوم بشعر مبلل يزيد من فرص التقصف ونمو البكتيريا، وإذا لم يجف شعرك بسرعة فمن المحتمل أن تسبب الميكروبات المسببة للقشرة جفافاً وحكة في فروة الرأس.
تجفيف شعرك بالمنشفة الخاطئة
القماش القطني يمتص الرطوبة ويسبب ضرراً لساق شعرك وظهور أطراف مقصفة، لذلك استخدمي منشفة من الألياف الدقيقة والتي تساعد على تقليل التجعد وتناسب جميع أنواع الشعر.
استخدام المكواه عندما يكون الشعر مبللاً
إذا استخدمتي المكواه أو الاستشوار قبل أن يجف شعرك سيحدث تلفاً بشعرك، لذلك يجب عليكٍ الانتظار حتى يصبح الشعر رطباً، فكلما كان الشعر جاف قبل استخدام الحرارة كان ذلك أفضل حتى يصبح شعرك أكثر نعومة ولمعاناً وأقل عرضة للكسر.
شعر مبلل
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