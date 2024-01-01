طريقة تنظيف الجدران البيضاء بخطوات بسيطة.. مش هتتعبك

MENAFN - Youm7) تنظيف الجدران البيضاء يجعل بيتك مشرقاً، والجدران البيضاء كما إن الجدران تظهر كل علامات التآكل كما أن البقع المتراكمة على الجدران فاتحة اللون تبدو ظاهرة بشكل لافت للأنظار، لذلك نقدم لكٍ خطوات سهلة وبسيطة تساعدك في تنظيف الجدران البيضاء، وفقاً لموقع "thespruce".





كم مرة يجب عليكٍ تنظيف الجدران البيضاء؟

تظهر على الجدران المطلية باللون الأرض أثار الغبار بشكل أسرع من الجدران المطلية بالألوان الأخرى، لهذا يجب تنظيفها مرتين في السنة أو عند ظهور البقع، كما أن الجدران البيضاء تحتاج إلى تنظيف متكرر خاصة في المنازل التي بها أطفال أو حيوانات أليفة.







تنظيف الجدران البيضاء:جمعي مستلزماتك

قومي بإحضار إسفتجة ناعمة أو قطعة قماش من الألياف الدقيقة، ولكن البقع القوية قد تتطلب فرشاة تنظيف، لذلك قومي بإحضار منتجات التنظيف مثل محاليل التنظيف متعددة الأغراض أو صابون الأطباق أو صودا الخبز.





إزالة الغبار من السقف إلى الأرض

استخدمي منشفة من الألياف الدقيقة أو منفضة غبار قابلة للتمديد حتى يمكن الوصول للأماكن المرتفعة في إزالة الغبار، ولكي يتم الوصول إلى الأماكن المرتفعة يمكنك استخدام المكنسة الكهربائية لإزالة خيوط العنكبوت، بعد ذلك قومي بشطف المنشفة وعصرها لأنها تتسخ، ويمكنك استخدام بضع بخاخات من المنظف متعدد الأغراض.







الطريقة الأولى: استخدمى منظف متعدد الأغراض

استخدمي منظف متعدد الأغراض بقطعة قماش من الألياف الدقيقة أو منشفة ورقية، يجب أن يكون المنظف المتعدد الأغراض ذو ملمس صابوني لإزالة القذورات اللزجة بشكل أسرع.





الطريقة الثانية: استخدمى صابون الأطباق وإسفنجة ناعمة

قومي بوضع نقطة من صابون الأطباق على البقعة ثم قومي ببل إسفنجة ناعمة وعمل رغوة على البقعة واتركيه لبضع دقائق، ثم امسحيه بقطعة قماش مبللة من الألياف الدقيقة، يجب عليكي اختيار صابون أطباق خفيف لا يحتوي على الكثير من العطور الثقيلة أو المواد الكيميائية القاسية الأخرى، إذا وجدتي البقعة لا تزال موجودة قومي بتكرار تلك الخطوة مرتين أو ثلاث مرات.





الطريقة الثالثة: استخدام معجون صودا الخبز

قومي بتجربة صودا الخبز مع البقع القوية بتلك الطريقة:





اصنعي عجينة من صودا الخبز في وعاء باستخدام ثلاثة أجزاء من صودا الخبز إلى جزء واحد من الماء، يجب أن يكون القوام لزج قليلاً.





وزعي المعجون بلطف على الحائط باستخدام إسفنجة مبللة.





اتركيها علي الحائط فكلما طالت المدة كلما حصلتي على نتائج فورية.





بعد نقعها لمدة كافية قومي بتنظيف البقعة بقطعة قماش مبللة من الألياف الدقيقة أو منشفة ورقية.





إذا لم يتم إزالة البقعة أو كنتي تريدي إزالة الرائحة من الحائط في نفس الوقت قومي باستخدام معجون من صودا الخبز مع الخل بدلاً من الماء.







الطريقة الرابعة: استخدمى الممحاة

إذا فشلت جميع الطرق السابقة في إزالة البقعة استخدمي ممحاة من الميلامين فهي شائعة جداً، قومي ببلها وامسحي البقعة بلطف حتى تصبح الجدران نظيفة.

تنظيف الجدران











