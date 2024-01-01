طريقة تنظيف الجدران البيضاء بخطوات بسيطة.. مش هتتعبك

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- Youm7) تنظيف الجدران البيضاء يجعل بيتك مشرقاً، والجدران البيضاء كما إن الجدران تظهر كل علامات التآكل كما أن البقع المتراكمة على الجدران فاتحة اللون تبدو ظاهرة بشكل لافت للأنظار، لذلك نقدم لكٍ خطوات سهلة وبسيطة تساعدك في تنظيف الجدران البيضاء، وفقاً لموقع "thespruce".
كم مرة يجب عليكٍ تنظيف الجدران البيضاء؟
تظهر على الجدران المطلية باللون الأرض أثار الغبار بشكل أسرع من الجدران المطلية بالألوان الأخرى، لهذا يجب تنظيفها مرتين في السنة أو عند ظهور البقع، كما أن الجدران البيضاء تحتاج إلى تنظيف متكرر خاصة في المنازل التي بها أطفال أو حيوانات أليفة.
تنظيف الجدران البيضاء:
جمعي مستلزماتك
قومي بإحضار إسفتجة ناعمة أو قطعة قماش من الألياف الدقيقة، ولكن البقع القوية قد تتطلب فرشاة تنظيف، لذلك قومي بإحضار منتجات التنظيف مثل محاليل التنظيف متعددة الأغراض أو صابون الأطباق أو صودا الخبز.
إزالة الغبار من السقف إلى الأرض
استخدمي منشفة من الألياف الدقيقة أو منفضة غبار قابلة للتمديد حتى يمكن الوصول للأماكن المرتفعة في إزالة الغبار، ولكي يتم الوصول إلى الأماكن المرتفعة يمكنك استخدام المكنسة الكهربائية لإزالة خيوط العنكبوت، بعد ذلك قومي بشطف المنشفة وعصرها لأنها تتسخ، ويمكنك استخدام بضع بخاخات من المنظف متعدد الأغراض.
الطريقة الأولى: استخدمى منظف متعدد الأغراض
استخدمي منظف متعدد الأغراض بقطعة قماش من الألياف الدقيقة أو منشفة ورقية، يجب أن يكون المنظف المتعدد الأغراض ذو ملمس صابوني لإزالة القذورات اللزجة بشكل أسرع.
الطريقة الثانية: استخدمى صابون الأطباق وإسفنجة ناعمة
قومي بوضع نقطة من صابون الأطباق على البقعة ثم قومي ببل إسفنجة ناعمة وعمل رغوة على البقعة واتركيه لبضع دقائق، ثم امسحيه بقطعة قماش مبللة من الألياف الدقيقة، يجب عليكي اختيار صابون أطباق خفيف لا يحتوي على الكثير من العطور الثقيلة أو المواد الكيميائية القاسية الأخرى، إذا وجدتي البقعة لا تزال موجودة قومي بتكرار تلك الخطوة مرتين أو ثلاث مرات.
الطريقة الثالثة: استخدام معجون صودا الخبز
قومي بتجربة صودا الخبز مع البقع القوية بتلك الطريقة:
اصنعي عجينة من صودا الخبز في وعاء باستخدام ثلاثة أجزاء من صودا الخبز إلى جزء واحد من الماء، يجب أن يكون القوام لزج قليلاً.
وزعي المعجون بلطف على الحائط باستخدام إسفنجة مبللة.
اتركيها علي الحائط فكلما طالت المدة كلما حصلتي على نتائج فورية.
بعد نقعها لمدة كافية قومي بتنظيف البقعة بقطعة قماش مبللة من الألياف الدقيقة أو منشفة ورقية.
إذا لم يتم إزالة البقعة أو كنتي تريدي إزالة الرائحة من الحائط في نفس الوقت قومي باستخدام معجون من صودا الخبز مع الخل بدلاً من الماء.
الطريقة الرابعة: استخدمى الممحاة
إذا فشلت جميع الطرق السابقة في إزالة البقعة استخدمي ممحاة من الميلامين فهي شائعة جداً، قومي ببلها وامسحي البقعة بلطف حتى تصبح الجدران نظيفة.
تنظيف الجدران
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