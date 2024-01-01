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اعتمد على الدفاية الكهربائية بدلا من التكييف لخفض فاتورة الكهرباء

1/1/2024 11:26:35 PM
(MENAFN- Youm7) يحتاج البعض احيانا للحصوا على تدفئه خاصة فى الأيام التى تشهد انخفاض شديد فى درجات الحرارة خلال أشهر الشتاء وهو ما يتسبب فى ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء لذلك ينصح دائما بالاعتماد على الدفاية الكهربائية وخاصة من النوع الذى يعتمد على شعلة و الابتعاد عن تشغيل تكييف الهواء على وضع الساخن نتيجة استهلاكه كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية.

حيث تحتوى الدفاية
الكهربائية داخلها على سخانات تعمل على تسخين هواء الغرفة وهو ما يحرق الأوكسجين الموجود داخل الحجرة ويبدأ الشخص مع مرور وقت كبير بالشعور بضيق تنفس وأحيانا استنشاق رائحة شبه الحريق، كما أنها لا تسيطر على درجة الحرارة بالغرفة ولا تحرك الهواء وهو ما يسبب الأمراض بين الموجودين وسهولة نقلها لبعضهم.

وفيما يلي بعض النصائح التى تساعد في ترشيد استهلاك
الدفاية
:

1- عدم ضبط
الدفاية
على درجة حرارة مرتفعة لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء علاوة على أنها تهدد
سلامة المواطنين.

2-
التأكد من غلق جميع النوافذ و الابواب يتسبب فى تسرب الهواء الساخن وبالتالى زيادة معدلات استهلاك الكهرباء.







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