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تعرف على الحملات الترويجية المشتركة لمصر مع منظمى الرحلات فى الأسواق السياحية

1/1/2024 11:26:35 PM
(MENAFN- Youm7) نظمت مصر، ممثلة في وزارة السياحة والآثار ، مجموعة من الحملات الترويجية المشتركة مع عدد من منظمي الرحلات في الأسواق السياحية المختلفة، للترويج للسياحة في مصر.



أبرز هذه الحملات
حملة إعلانية مشتركة مع شركة الطيران British Airways بالسوق البريطاني (أبريل- ديسمبر 2023) خاصة بإطلاق خط الطيران المباشر بين مطاري Gatwick وشرم الشيخ.



وتم تنفيذ تنفيذ قافلة سياحية Roadshow مع منظم الرحلات الألماني LMX في 12 مدينة ألمانية (يونيو- يوليو 2023)، وحملة ترويجية بالسوق البريطاني مع منظم الرحلات
Easyjet (يوليو – ديسمبر 2023) ، وندوة مع منظم الرحلات Coral Travel للترويج للمقصد السياحي المصري
بالسوق الروسي خلال موسم الشتاء (يوليو 2023).



كما تم
تنفيذ ورشة عمل مع منظم الرحلات الألماني Alltours بمدينة ديسلدوف الألمانية (26 يوليو 2023) وحملة إعلانية مشتركة مع شركة الطيران Condor Airlines (يوليو 2023) وحملة مشتركة مع منظم الرحلات
Hotelplanبالسوق السويسري (أغسطس 2023) وتنفيذ ورشة عمل مع منظم الرحلات الألماني
Ferien Touristik ببرلين، ألمانيا (سبتمبر 2023).



بالإضافة لحملة ترويجية مع منظم الرحلات الإنجليزي
Love Holidays لزيادة التدفقات السياحية إلى شرم الشيخ والغردقة (أكتوبر 2023)، وحملة ترويجية مع منظم الرحلات الألماني Vtours ( أكتوبر 2023 -أبريل 2024)، وحملة ترويجية مع منظم الرحلات البولندي Coral Travel ( أكتوبر 2023 - يناير 2024) وحملة ترويجية مع منظم الرحلات النمساوي FTI ( أكتوبر - نوفمبر 2023).












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