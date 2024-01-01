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شروط المسابقة الجديدة لشغل 2000 وظيفة بوزارة الأوقاف أواخر يناير الجارى

1/1/2024 11:26:35 PM
(MENAFN- Youm7) يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الأوقاف للإعلان عن مسابقة جديدة لشغل 1000 وظيفة إمام وخطيب و1000 وظيفة عامل بالوزارة للعام الثالث، نهاية يناير الجاري وذلك وفقا لعدة شروط.

وأعلنت وزارة الأوقاف أنه من ضمن الضوابط الجديدة رفع سن التقدم حتى 40 عاما، والسماح للحاصلين على تقدير مقبول بالتقدم لخوض المسابقة، وذلك خلاف المسابقتين الماضيتين والتي كانت تشترط في المتقدمين الحصول على تقدير جيد كحد أدنى 35 عامًا كحد أقصى لعمر المتقدم.

وتأتي هذه المسابقة في إطار حرص جهاز التنظيم والإدارة على اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف العامة بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في سبيله للمساهمة في رفع كفاءة العمل المقدمة من الجهاز الإداري للدولة للمواطنين، وتحقيق المحور الخامس من خطة الإصلاح الإداري للدولة والمتعلق بتحسين الخدمات العامة، وضمن هذه الجهود حوكمة منظومة المسابقات بالجهاز وتقليل تواجد العنصر البشري إلى أقل قدر ممكن، حيث يقوم المتقدم بالتقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية، وتعد البوابة هي الآلية الوحيدة للتواصل بين المتقدم والجهاز.







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