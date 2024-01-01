سجين الصدمة رواية جديدة لـ محمد فؤاد فى معرض الكتاب 2024

MENAFN - Youm7) صدر حديثًا للكاتب محمد فؤاد، رواية جديدة تحت عنوان "سجين الصدمة" عن دار ض للنشر والتوزيع، للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 55، المقرر انعقاده خلال الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتدور أحداث الرواية حول أدب الرسائل في مستشفى للأمراض العقلية ومحاولة الطبيب لمعالجة مرضاه بالكتابة، وهي الطريقة التي اكتشفت من قبل لعلاج الأمراض النفسية والعصبية، وتتوالي الأحداث داخل الرواية في إطار من الدراما والتشويق.

سجين الصدمة

ومن أجواء الرواية: "الحقيقة الكاملة هي مجرد وهم يتمناه عقولنا، وتبحث عنه أرواحنا، هي مصطلح غير موجود بالواقع، فكل الأشياء قابلة للتشويش، التزييف، أو التكذيب، لذلك، لا تصدق كل ما تراه عينيك، أو تسمعه أذناك، أو حتى يتفوه به لسانك، ليست كل الأمور بذلك الوضوح الذي نراه أو نعيشه، عليك فقط أن تنتظر، حتى تستطيع رؤية الأمر بصورة واضحة، ويحدث ذلك فقط؛ بعد انتهائه".

يذكر أن الكاتب "فؤاد" قد شارك في معرض الكتاب في دورته الـ 53 الذي انعقد في يناير 2022 بكتاب يحمل أسم "أهل لم يكونوا أهلًا لها" والذي ناقش من خلاله كل ما يندرج تحت مسمى "أهل" سواء آباء أو أخوة أو أزواج أو أصدقاء وهكذا، وجميعهم لم يكونوا أهلا لها أو للثقة التى نمنحهم إياها.

أهل لم يكونوا أهلًا لها

كما شارك الكاتب في معرض الكتابة في دورته الـ 54 بديوان شعر بالعامية المصرية تحت عنوان "انهزام" والذي انعقد في يناير 2023، وتعد رواية سجين الصدمة هي ثالث أعماله الأدبية.

انهزام

وتقام الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، لتؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية.

واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ55.