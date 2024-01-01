سجين الصدمة رواية جديدة لـ محمد فؤاد فى معرض الكتاب 2024

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثًا للكاتب محمد فؤاد، رواية جديدة تحت عنوان "سجين الصدمة" عن دار ض للنشر والتوزيع، للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 55، المقرر انعقاده خلال الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
وتدور أحداث الرواية حول أدب الرسائل في مستشفى للأمراض العقلية ومحاولة الطبيب لمعالجة مرضاه بالكتابة، وهي الطريقة التي اكتشفت من قبل لعلاج الأمراض النفسية والعصبية، وتتوالي الأحداث داخل الرواية في إطار من الدراما والتشويق.
سجين الصدمة
ومن أجواء الرواية: "الحقيقة الكاملة هي مجرد وهم يتمناه عقولنا، وتبحث عنه أرواحنا، هي مصطلح غير موجود بالواقع، فكل الأشياء قابلة للتشويش، التزييف، أو التكذيب، لذلك، لا تصدق كل ما تراه عينيك، أو تسمعه أذناك، أو حتى يتفوه به لسانك، ليست كل الأمور بذلك الوضوح الذي نراه أو نعيشه، عليك فقط أن تنتظر، حتى تستطيع رؤية الأمر بصورة واضحة، ويحدث ذلك فقط؛ بعد انتهائه".
يذكر أن الكاتب "فؤاد" قد شارك في معرض الكتاب في دورته الـ 53 الذي انعقد في يناير 2022 بكتاب يحمل أسم "أهل لم يكونوا أهلًا لها" والذي ناقش من خلاله كل ما يندرج تحت مسمى "أهل" سواء آباء أو أخوة أو أزواج أو أصدقاء وهكذا، وجميعهم لم يكونوا أهلا لها أو للثقة التى نمنحهم إياها.
أهل لم يكونوا أهلًا لها
كما شارك الكاتب في معرض الكتابة في دورته الـ 54 بديوان شعر بالعامية المصرية تحت عنوان "انهزام" والذي انعقد في يناير 2023، وتعد رواية سجين الصدمة هي ثالث أعماله الأدبية.
انهزام
وتقام الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، لتؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية.
واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ55.
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