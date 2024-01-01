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الطبعة الثانية.. رواية موسم الفراشات الحزين تقدم واقع القضية الفلسطينية

1/1/2024 11:26:31 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثًا عن دار صفصافة للنشر والتوزيع الطبعة الثانية من رواية "موسم الفراشات الخزين"، للروائى أسامة حبشى، والذى يقدم من خلالها عالمًا واقعيًّا متمثلًا في القضية الفلسطينية، وما تبع حرب 1948 المعروفة بالنكبة من تهجير للفلسطينيين من قراهم وعيشهم داخل المخيمات على أمل العودة مرة أخرى.


ونجد
في هذه الرواية أنها لا تقوم على الطرح المباشر، حيث نلاحظ توظيف الكاتب للغة الشاعرية بتكثيفها ورمزيتها وكناياتها. حيث يتخذ من الفراشات رمزًا للوداعة المفتقدة والجمال الغائب بفعل قبح الاحتلال.



ويقول أسامة حبش إن الرواية مروية على لسان طفل مما جعل الأسلوب الاستفهامي الناتج عن الفضول الطفولي غالبًا عليها. وتظل شخصية "الجد" بوصفه رمزًا لأصالة الفلسطيني وصموده رغم ما تعرض له من تهجير قسري.

تعد الرواية مرثية باكية لحلم التعايش الذي كان بين العرب المسلمين واليهود، الذين مثلهم أبراهام وحفيدته سارة التي كانت في مثل عمر الطفل السارد. وتأثرًا بانتفاضة الحجارة الفلسطينية يجعل من الحجر تجسيدًا للحلم ومحاولة لاستعادته، ولا شك أن تصوير هذا الطفل الفلسطيني بعاهتي العرج وعدم القدرة على النطق إشارة دالة على تعثر الواقع الفلسطيني الذي ما زال يقاوم رغم كل شيء.



أسامة حبشي من مواليد 1970، روائي وسيناريست ومخرج مستقل، صدر له روايات: خفة العمى، وحجر الخلفة، وسرير الرمان، ومسيح بلا توراة، محمد البوعزيزي، و1968، ومجموعة قصصية: حاول ألا تراني. حصل على جائزة ساويرس فرع كبار الكتاب 2022 فرع القصة القصيرة. أخرج وكتب أفلام "ع الهامش"، و"حمام شعبي"، و"يوم عادي" والذي شارك به في مهرجان تورينو عام 2008.
















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