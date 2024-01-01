القومي لثقافة الطفل يحتفل بمرور 35 عامًا على مصر فى عيون أطفال العالم

(MENAFN
- Youm7) يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، بمرور 35 عامًا على مسابقة "مصر فى عيون أطفال العالم"، كما يتم تكريم أطفال فلسطين وذلك تقديرًا لمساهماتهم فى المسابقة، وتقام فعاليات الاحتفال في مركز الهناجر للفنون، وذلك اليوم الثلاثاء، فى تمام
الخامسة مساء.
وتبدأ الفعاليات بافتتاح معرض لوحات " مصر فى عيون أطفال العالم" فى قاعة العرض بالهناجر لخمسين طفلا من أنحاء العالم،
الفائزين بجوائز ذهبية وفضية،
ثم تبدأ الفعاليات الفنية بعرض غنائي لفرقة كورال سلام بقيادة المايسترو وائل عوض، ثم تقدم فرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية عدة اغاني وطنية فلسطينية، ثم تقدم فرقة بنات وبس بقيادة عبد الرحمن أوسكار عدة لوحات استعراضية.
ويختتم الحفل بتكريم عدد من الشخصيات التى أسست المسابقة وعملت على تطويرها وهم :"الدكتورة منى الحديدى، الدكتور
علاء حمروش، كريمان غنام، هدى كرارة"، وفى النهاية يتم توزيع جوائز الأطفال الفائزين لمندوبي الدول، وشهادات تقدير.
جدير بالذكر أن أطفال 17 دولة قد شاركوا هذا العام بعدد 571 لوحة، فاز منهم 59 بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وشهادات تقدير.
وقد بدأت المسابقة محلية منذ عام 1988على يد د منى الحديدي، ثم انطلقت على المستوى العالمي عام 1991 خلال فترة رئاسة د علاء حمروش، ثم تخصصت عام 2022فى القاهرة الإسلامية و ستنطلق هذا العام لتكون لأطفالنا فى الخارج علاوة على أطفال العالم.
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