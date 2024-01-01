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القومي لثقافة الطفل يحتفل بمرور 35 عامًا على مصر فى عيون أطفال العالم

1/1/2024 11:26:31 PM
(MENAFN- Youm7) يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، بمرور 35 عامًا على مسابقة "مصر فى عيون أطفال العالم"، كما يتم تكريم أطفال فلسطين وذلك تقديرًا لمساهماتهم فى المسابقة، وتقام فعاليات الاحتفال في مركز الهناجر للفنون، وذلك اليوم الثلاثاء، فى تمام
الخامسة مساء.



وتبدأ الفعاليات بافتتاح معرض لوحات " مصر فى عيون أطفال العالم" فى ‏قاعة العرض بالهناجر لخمسين طفلا من أنحاء العالم،
الفائزين بجوائز ذهبية وفضية،
ثم تبدأ الفعاليات الفنية بعرض غنائي لفرقة كورال سلام بقيادة المايسترو وائل عوض، ثم تقدم فرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية عدة اغاني وطنية فلسطينية، ثم تقدم فرقة بنات وبس بقيادة عبد الرحمن أوسكار عدة لوحات استعراضية.



ويختتم الحفل بتكريم عدد من الشخصيات التى أسست المسابقة وعملت على تطويرها وهم :"‏الدكتورة منى الحديدى، الدكتور
علاء حمروش، كريمان غنام، هدى كرارة"، وفى النهاية يتم توزيع جوائز الأطفال الفائزين لمندوبي الدول، وشهادات تقدير.



جدير بالذكر أن أطفال 17 دولة قد شاركوا هذا العام بعدد 571 لوحة، فاز منهم 59 بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وشهادات تقدير.



وقد بدأت المسابقة محلية منذ عام 1988على يد د منى الحديدي، ثم انطلقت على المستوى العالمي عام 1991 خلال فترة رئاسة د علاء حمروش، ثم تخصصت عام 2022فى القاهرة الإسلامية و ستنطلق هذا العام لتكون لأطفالنا فى الخارج علاوة على أطفال العالم.














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