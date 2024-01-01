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سكان مصر وتحديات المستقبل.. محاضرة فى المجلس الأعلى للثقافة

1/1/2024 11:26:31 PM
(MENAFN- Youm7) تعقد لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة ، ومقررها الدكتور عطية الطنطاوي، محاضرة بعنوان "سكان مصر وتحديات المستقبل"، وذلك في تمام الخامسة مساء الأربعاء المقبل الموافق 3 يناير 2024، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.



ويدير المحاضرة الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة ومقرر اللجنة، ويحاضر فيها الدكتور سامح عبد الوهاب، أستاذ جغرافيا السكان بجامعة القاهرة وعضو اللجنة، كما يعقب على المحاضرة الدكتور فتحي أبو عيانة، أستاذ الجغرافيا ورئيس جامعة بيروت الأسبق.



وكان
المجلس الأعلى للثقافة ، نظم عبر لجنة السرد القصصي والروائي، ندوة "قراءات في السرد القصص"
يوم الأحد الماضى 31 ديسمبر 2023 في الثانية عشرة ظهرًا، أونلاين عبر تطبيق زوم وأدار الندوة الأديب الدكتور السيد نجم، (كاتب مصري وعضو لجنة السرد القصصي والروائي )، ويشارك بها: الناقد الدكتور أحمد الباسوسي (مصر)، والكاتب أحمد خلف (العراق)، والكاتب حسن البقالي (المغرب)، والكاتبة شرين فتحي
(مصر)، والكاتب محجوب حامد (إريتريا)، والكاتب هشام مقدادي (الأردن).
























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