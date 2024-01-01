سكان مصر وتحديات المستقبل.. محاضرة فى المجلس الأعلى للثقافة

(MENAFN
- Youm7) تعقد لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة ، ومقررها الدكتور عطية الطنطاوي، محاضرة بعنوان "سكان مصر وتحديات المستقبل"، وذلك في تمام الخامسة مساء الأربعاء المقبل الموافق 3 يناير 2024، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.
ويدير المحاضرة الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة ومقرر اللجنة، ويحاضر فيها الدكتور سامح عبد الوهاب، أستاذ جغرافيا السكان بجامعة القاهرة وعضو اللجنة، كما يعقب على المحاضرة الدكتور فتحي أبو عيانة، أستاذ الجغرافيا ورئيس جامعة بيروت الأسبق.
وكان
المجلس الأعلى للثقافة ، نظم عبر لجنة السرد القصصي والروائي، ندوة "قراءات في السرد القصص"
يوم الأحد الماضى 31 ديسمبر 2023 في الثانية عشرة ظهرًا، أونلاين عبر تطبيق زوم وأدار الندوة الأديب الدكتور السيد نجم، (كاتب مصري وعضو لجنة السرد القصصي والروائي )، ويشارك بها: الناقد الدكتور أحمد الباسوسي (مصر)، والكاتب أحمد خلف (العراق)، والكاتب حسن البقالي (المغرب)، والكاتبة شرين فتحي
(مصر)، والكاتب محجوب حامد (إريتريا)، والكاتب هشام مقدادي (الأردن).
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