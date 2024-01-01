مناقشة ديوان غياب حر للشاعر عاطف عبد العزيز في منتدى المستقبل

(MENAFN
- Youm7) يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 2 يناير 2024 في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة ديوان "غياب حر" للشاعر عاطف عبدالعزيز، ويناقش الديوان الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد جمال القصاص، وتدير الندوة القاصة علياء مصطفى.
وقد صدر ديوان "غياب حر " حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويعد استكمالاً لمسيرة شعرية حافلة لأحد أهم الأصوات في متن الشعرية العربية الجديدة، حيث يعد عاطف عبدالعزيز من أبرز شعراء جيل الثمانينيات في الشعر المصري.
ويأتي (غياب حر) بعد أحد عشر ديوانا لعاطف عبدالعزيز، وهي: "ذاكرة الظل"، و"حيطان بيضاء "، و"كائنات تتهيأ للنوم" و" سياسة النسيان"، و"مخيال الأمكنة"، و"الفجوة في شكلها الأخير،
و"سيرة الحب"، و" ما تنتظره لن يمر من هنا"، و"ترجمان الروائح"، و"برهان على لا شيء"، و"شيء من هذا الغبار".
ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد اهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية التى تهدف إلى تعضيد الثقافة الوطنية ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".
تعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.
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