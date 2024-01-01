مناقشة ديوان غياب حر للشاعر عاطف عبد العزيز في منتدى المستقبل

MENAFN - Youm7) يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 2 يناير 2024 في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة ديوان "غياب حر" للشاعر عاطف عبدالعزيز، ويناقش الديوان الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد جمال القصاص، وتدير الندوة القاصة علياء مصطفى.

وقد صدر ديوان "غياب حر " حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويعد استكمالاً لمسيرة شعرية حافلة لأحد أهم الأصوات في متن الشعرية العربية الجديدة، حيث يعد عاطف عبدالعزيز من أبرز شعراء جيل الثمانينيات في الشعر المصري.

ويأتي (غياب حر) بعد أحد عشر ديوانا لعاطف عبدالعزيز، وهي: "ذاكرة الظل"، و"حيطان بيضاء "، و"كائنات تتهيأ للنوم" و" سياسة النسيان"، و"مخيال الأمكنة"، و"الفجوة في شكلها الأخير،

و"سيرة الحب"، و" ما تنتظره لن يمر من هنا"، و"ترجمان الروائح"، و"برهان على لا شيء"، و"شيء من هذا الغبار".

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد اهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية التى تهدف إلى تعضيد الثقافة الوطنية ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

تعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.