آخر تحديث لهواتف آيفون يسبب مشاكل فى الاتصال بالشبكة.. كيف تتغلب عليها؟

MENAFN - Youm7) طرحت Apple تحديث برنامج iOS 17.2.1 الشهر الماضي لتقديم "إصلاحات مهمة للأخطاء"، بحسب ما قالته شركة أبل في معظم البلدان، ومع ذلك، بعد وقت قصير من إصدار التحديث، قالت شركة التكنولوجيا العملاقة إن التحديث "يعالج مشكلة يمكن أن تتسبب في استنزاف البطارية بشكل أسرع في ظل ظروف معينة" في كل من الصين واليابان.والآن، يدعى تقرير جديد أن iOS فعل 17.2.1 أكثر من مجرد إصلاح خطأ استنزاف البطارية.كيف يؤثر التحديث الأخير على المستخدمين.

وفقًا لتقرير صادر عن BGR، أدى التحديث الأخير أيضًا إلى قطع اتصال iPhone، ويدعي التقرير أن بعض المستخدمين توجهوا إلى منصة مناقشات مجتمع الدعم من أبل للشكوى من أن أجهزة iPhone الخاصة بهم لم تعد قادرة على الاتصال بمزود الخدمة الخلوية بعد تحديث أجهزتهم إلى iOS 17.2.1.

وقال مستخدم آخر على نفس الموقع: "بعد تثبيت هذا التحديث أواجه مشكلات تتعلق بالسخونة واستنزاف البطارية في هاتفي iPhone 15. هل لدينا أي حل لهذا؟، ويشير هذا إلى أن بعض هواتف سلسلة iPhone 15 تعاني أيضًا من "المشكلات الحرارية" وترتفع درجة حرارتها مرة أخرى.حلول مؤقتة لإصلاح المشكلات يقترح التقرير أيضًا بعض الحلول التي ذكرها مستخدمو iPhone على موقع مناقشات مجتمع دعم Apple: إعادة ضبط إعدادات الشبكة: انتقل إلى الإعدادات > عام > نقل أو إعادة ضبط iPhone > إعادة تعيين > إعادة ضبط إعدادات الشبكة. إعادة ضبط المصنع: تأكد من عمل نسخة احتياطية لجهاز iPhone الخاص بك مؤخرًا قبل القيام بذلك. اتبع التوجيهات المذكورة أعلاه باستثناء أنه بدلاً من تحديد إعادة ضبط إعدادات الشبكة في النهاية، قم بمسح كل شيء. حذف جميع ملفات تعريف VPN: انتقل إلى الإعدادات > عام > VPN وإدارة الأجهزة > VPN (اضغط على "i" في ملفات تعريف VPN) > حذف VPN.يمكن للمستخدمين أيضًا محاولة تثبيت الإصدار التجريبي من iOS 17.3 والذي تم طرحه أيضًا. نظرًا لإصدار الإصدار التجريبي العام من iOS 17.3 قبل iOS 17.2.1، فإن تثبيت هذا الإصدار قد يخلص المستخدمين من خطأ الاتصال.كيفية تنزيل أحدث إصدار تجريبي عام من iOS 17.3 أولاً، انتقل إلىموقع أبل التجريبي، واضغط على زر التسجيل التجريبي وقم بتسجيل الدخول باستخدام معرف Apple وكلمة المرور الخاصين بك.ثم انتقل إلى الإعدادات > عام > تحديث البرنامج واضغط على مربع تحديثات بيتا بالقرب من الجزء العلوي من الشاشة.حدد iOS 17 Public Beta وستتلقى أحدث إصدار تجريبي من iOS 17.3 للتثبيت.ومع ذلك، قبل تثبيت الإصدار التجريبي العام من iOS 17.3، يجب على المستخدمين أن يتذكروا أن الإصدارات التجريبية غير مستقرة ويجب عليهم البقاء في البرنامج التجريبي حتى يتم إصدار الإصدار النهائي من iOS 17.3.