شركة أجهزة طبية تنفق أكثر من 100 مليون دولار لمحاربة أبل.. تفاصيل

MENAFN - Youm7) عادت ساعة Apple Watch إلى الأسواق مرة أخرى، بعد نزاع Apple بشأن براءات الاختراع مع شركة الأجهزة الطبية Masimo الذى لم ينته بعد.

وفى مقابلة جديدة مع صحيفة وول ستريت جورنال، شرح جو كياني، الرئيس التنفيذي لشركة Masimo، بشكل متعمق سبب تصميمه على محاربة شركة Apple حتى النهاية: "لا أحد يقف فى وجههم، إذا تمكنت من القيام بذلك، فقد يغير ذلك شركة Apple نحو الأفضل"، وفقاً لموقع 9to5mac.

فى المقابلة، قال كياني إن شركة ماسيمو أنفقت حوالى 100 مليون دولار فى محاربة شركة آبل حتى الآن، وهى المعركة التى بدأت فى يناير 2020، وكما تشير وول ستريت جورنال، بلغ إجمالى أرباح ماسيمو لعام 2022 حوالى 144 مليون دولار.

قبل مواجهة شركة أبل، حذره موظفو شركة ماسيمو وأصدقاء كيانى من مخاطر المضى قدمًا، وقال كيانى: "كان الناس يقولون لى إننى مجنون ولا أستطيع أن أعارض شركة أبل، لديهم موارد غير محدودة".

على الرغم من أن معارك Masimo مع شركة أبل من المحتمل أن تنتهى بعد سنوات، إلا أن الشركة نجحت فى الفوز بقضايا مماثلة فى الماضى.

في عام 2006، انتصر كياني في نزاع بشأن براءة اختراع استمر سبع سنوات مع شركة نيلكور، وهي الشركة التى كانت في ذلك الوقت المزود المهيمن لجهاز منافس لقياس التأكسج النبضي، وفي عام 2016، تغلب على شركة Royal Philips فى قضية أخرى تتعلق بانتهاك براءات الاختراع.

وكجزء من تسوية نيلكور في عام 2006، تلقت شركة ماسيمو ما يقرب من 800 مليون دولار كتعويضات وعائدات، وفي تسوية شركة Royal Philips في عام 2016، دفعت الشركة لشركة Masimo مبلغ 300 مليون دولار ووافقت على صفقة ترخيص أنتجت "أكثر من مليار دولار لشركة

Masimo.

يقول كياني إن شركة آبل لم تشارك بعد في "مناقشات جدية حول التسوية" مع شركة ماسيمو، وفي مقابلات سابقة، قال كياني إن شركة ماسيمو منفتحة على التسوية مع شركة آبل، لكن "رقصة التانغو تحتاج إلى شخصين".

ويختتم كياني قائلاً: "أشعر أنني يجب أن أفعل هذا، إذا تمكنت من تغيير أقوى شركة في العالم من الاستمرار في التصرف بشكل سيئ، فسيكون لذلك تأثير أكبر على العالم من أي شيء آخر أفعله".