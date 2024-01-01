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إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Iphone 14 Pro Max وiphone 7 Plus

1/1/2024 11:26:27 PM
(MENAFN- Youm7) تم إطلاق سلسلة iPhone 14 في شهر سبتمبر من العام الماضي في حدث "Far Out " في كوبرتينو، وهناك 4 طرازات في السلسلة تشمل - iPhone 14 وiPhone 14 Plus وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، وباستثناء iPhone 14 Plus.

وكان قد تم طرح iPhone 7 Plus قبل بضع سنوات، حيث يتميز بالعديد من الألوان الجديدة وقتها، وهناك بعض الاختلافات وفيما يلي نعرض أبرز هذه الاختلافات:

iPhone 14 Pro Max

البطارية: li-ion 4323
ميلي أمبير.

الكاميرا الخلفية: كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8.

كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2.

الكاميرا الأمامية: كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9.

مقاس الشاشة: 6.7 inches, 110.2 cm2.

دقة الشاشة:
1290
× 2796 بيكسل

المعالج: Apple a15 Bionic 5 nm

شرائح الاتصال: شريحتين من نوع Nano-sim)
وesim )

أو (dual esim – international).

iPhone 7 Plus

الشاشة 5.5 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

دقة الشاشة: بدقة 1920× 1080 بيكسل.

المعالج: معالج Apple A10 Fusion.

المساحة: 256GB.

البطارية: بقوة 2900 mAh.

الكاميرا الخلفية: كاميرا 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 7 ميجابكسل.







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