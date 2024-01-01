ماذا تعنى الأشرطة الملونة فى تطبيق الطقس على Iphone؟

MENAFN - Youm7) تلقى تطبيق Weather الخاص بشركة Apple إصلاحًا كبيرًا في التصميم، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى عدد من الميزات التي تم جلبها من تطبيق الطقس الشهير Dark Sky، والذي استحوذت عليه Apple في عام 2020، وفقًا لموقع macrumors.

جعلت هذه الميزات واجهة تطبيق الطقس أكثر تفصيلاً ووسعت الأقسام الحالية لتشمل أشياء مثل خرائط الطقس وهطول الأمطار وضغط الهواء والمزيد.

أعادت Apple أيضًا تصميم توقعات الطقس لمدة 10 أيام لتشمل المزيد من المعلومات السريعة، وإذا كنت تتساءل عما تعنيه الأشرطة الأفقية، فهي ببساطة تقدم عرضًا لنطاق درجة الحرارة المحتمل على مدار كل يوم.

كلما زاد طول الشريط الأفقي لأي يوم، زادت درجة الحرارة المتغيرة خلال فترة الـ 24 يومًا، ويمكنك الحصول على فكرة أفضل عن ذلك عند النظر إلى درجة الحرارة اليوم في أعلى توقعات الطقس لمدة 10 أيام، النقطة البيضاء على الشريط هي المكان الذي تتناسب فيه درجة الحرارة الحالية مع النطاق المتوقع.

ماذا تعني ألوان نطاق درجة الحرارة؟

الأزرق الداكن: بارد للغاية (أقل من 0 درجة مئوية)

أزرق فاتح: بارد (0 درجة مئوية إلى 15 درجة مئوية)

الأخضر: بارد قليلاً (15 درجة مئوية إلى 20 درجة مئوية)

الأصفر: دافئ قليلاً (20 درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية)

البرتقالي: دافئ (25 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية)

الأحمر: حار للغاية (30 درجة مئوية وما فوق)

يمكن أيضًا العثور على وسيلة إيضاح لرموز الألوان هذه عند فتح خريطة مؤشر درجة الحرارة الخاصة بالموقع.

في تطبيق الطقس المتجدد من Apple، يمكنك أيضًا الاشتراك للحصول على إشعارات هطول الأمطار في الساعة التالية والتي ستنبهك عندما يهطل المطر أو الثلج أو البَرَد في الساعة التالية في موقعك الحالي، أو في موقع آخر أضفته إلى تطبيق الطقس.