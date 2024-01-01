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7 طرق تمكن مجرمى الإنترنت من سرقة العملات المشفرة

1/1/2024 11:26:26 PM
(MENAFN- Youm7) يعد تهديد هجمات التصيد الاحتيالي فى مجال العملات المشفرة كبيرًا ومتطورًا باستمرار، ويحث التقرير المجتمع على البقاء على اطلاع وحذر، مع التركيز على الحاجة إلى بذل جهود جماعية لبناء بيئة آمنة للأصول الرقمية.



ووفقًا لتقرير صادر عن Check Point Research، تم تحذير مجتمع العملات المشفرة من الاتجاه المتزايد لهجمات التصيد الاحتيالي المتطورة، ولا تقتصر هذه الهجمات على شبكة بلوكتشين واحدة؛ وهى منتشرة عبر العديد من المنصات بما في ذلك Ethereum وBinance Smart Chain وPolygon وAvalanche، وفيما يلي 10 تقنيات شائعة يستخدمها المتسللون:



-الحملات الخادعة والمواقع المزيفة: غالبًا ما تبدأ العملية بقيام جهات فاعلة ضارة بإنشاء حملات إسقاط جوي مزيفة أو مخططات تصيد احتيالي. وعادةً ما يتم الترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر البريد الإلكتروني، مما يوفر رموزًا مجانية أو حوافز أخرى لجذب المستخدمين، ويصمم المهاجمون هذه الحملات لتبدو مشروعة ومقنعة.



- محاكاة مواقع الويب المشروعة: يتم توجيه المستخدمين الذين يستجيبون لهذه الحملات إلى مواقع الويب الاحتيالية، وقد تم تصميم مواقع الويب هذه بعناية لتقليد منصات توزيع الرموز الأصلية أو واجهات المحفظة، مما يجعل من الصعب على المستخدمين تمييزها عن المواقع الحقيقية.



- طلبات الاتصال بالمحفظة: بمجرد الوصول إلى هذه المواقع المخادعة، يُطلب من المستخدمين توصيل محافظهم الرقمية. تعتبر هذه الخطوة حاسمة بالنسبة للمهاجمين، لأنها تضع الأساس لعملية السرقة اللاحقة، ويبدو طلب الاتصال غير ضار، غالبًا تحت ستار التحقق من هوية المستخدم أو حسابه لمتابعة المطالبة بالرمز المميز.



- التفاعل مع العقود الذكية الضارة: تتضمن المرحلة الأكثر أهمية حث المستخدم على التفاعل مع عقد ذكي ضار، وغالبًا ما يتم إخفاء هذا التفاعل كجزء من عملية المطالبة بالإنزال الجوي أو المنفعة الموعودة. يحتوي العقد الذكي على وظائف مخفية تؤدي، عند تنفيذها، إلى تغيير إعدادات الأمان لمحفظة المستخدم أو بدء معاملات غير مصرح بها مباشرة.



-استغلال وظيفة "التصريح" في رموز ERC-20: الطريقة المحددة التي تستخدمها هذه المصرفات هي معالجة وظيفة "التصريح" في رموز ERC-20. تسمح هذه الوظيفة لحاملي الرمز المميز بالموافقة على المنفق (مثل العقد الذكي) لنقل الرموز المميزة نيابة عنهم، يخدع المهاجمون المستخدمين لتوقيع رسالة خارج السلسلة باستخدام مفتاحهم الخاص، وإعداد المخصص لعنوان المهاجم، تعتبر هذه التقنية ماكرة لأنها لا تتطلب إجراء معاملة عبر السلسلة لكل موافقة، مما يجعل النشاط الضار أقل وضوحًا.



- نقل الأصول بشكل خفي والتعتيم: بعد الحصول على حق الوصول، يقوم المهاجمون بعد ذلك بنقل الأصول من محفظة المستخدم، إنهم يستخدمون تقنيات مثل استخدام خلاطات العملات المشفرة أو بدء عمليات تحويل متعددة لإخفاء مسار الأصول المسروقة، مما يجعل من الصعب تتبعها واستعادتها.



- لا يوجد أثر للبلوكشين في بعض الحالات: في حالة التوقيع خارج السلسلة، كما هو الحال مع وظيفة "التصريح"، لا يوجد أي أثر مباشر متبقي على البلوكشين، حيث تتم الموافقة وبدء المعاملة خارج السلسلة، وهذا يزيد من صعوبة اكتشاف الأنشطة الاحتيالية وتتبعها.












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