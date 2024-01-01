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تشاد تعيين معارض سابق رئيسا للوزراء

1/1/2024 11:24:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عين رئيس تشاد الانتقالي الجنرال محمد إدريس ديبي المعارض البارز سوكسيه ماسرا، العائد مؤخرا من المنفى، رئيسا للوزراء.
وبقي رئيس حزب «ترانسفورمرز» سوكسيه ماسرا معارضا لعائلة ديبي مدة طويلة إلى أن عاد إلى تشاد في نوفمبر الماضي بعدما توصل إلى اتفاق مع قادتها العسكريين.
وقبل أيام على استفتاء الشهر الماضي على دستور جديد صوت 86% من المشاركين فيه بـ «نعم»، حض ماسرا أنصاره على التصويت لصالح الدستور الجديد فيما يتوقع أن تمهد النتيجة لإجراء انتخابات.
وأعلن السكرتير العام للرئاسة محمد أحمد ألابو على التلفزيون الرسمي أنه «تم تعيين د.سوكسيه ماسرا رئيسا للوزراء، على رأس الحكومة الانتقالية».
وغادر ماسرا إلى المنفى بعد مدة قصيرة من احتجاجات 20 أكتوبر 2022 ضد النظام العسكري الذي مدد حينذاك بعامين فترة انتقالية مدتها 18 شهرا كان من المفترض أن تشهد انتخابات وعودة حكومة مدنية إلى السلطة.
ولم يعد ماسرا من المنفى إلا في الثالث من نوفمبر2023 بعد اتفاق مصالحة تم التوقيع عليه في كينشاسا في 31 أكتوبر الماضي وضمن له حرية مزاولة العمل السياسي.
وأفاد الحكومة بأنه يرغب بـ «مواصلة الحوار.. مع رؤية لحل سياسي سلمي».
ونأت عدة أحزاب سياسية بنفسها عن ماسرا وانتقدت عفوا عاما منحه النظام «لجميع التشاديين، مدنيين وعسكريين» ممن تورطوا في احتجاجات أكتوبر 2022 التي باتت تعرف باحتجاجات «الخميس الأسود».

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