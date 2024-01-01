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ميزانية عسكرية قياسية للجيش الإسرائيلي في 2024 بسبب الحرب

1/1/2024 11:24:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) من المتوقع أن تسجيل ميزانية تاريخية للإنفاق العسكري للجيش الإسرائيلي خلال عام 2024 بسبب حرب غزة، وسط توقعات أن تصل إلى نحو 37 مليار دولار لأول مرة في تاريخ إسرائيل، وذلك بخلاف المساعدات الأميركية. وكانت الميزانية العسكرية للجيش الإسرائيلي قد سجلت خلال عام 2023 نحو 31 مليار دولار، بعد إضافة نحو 8 مليارات دولار خلال الشهرين الاخيرين من العام المنصرم كتكلفة للحرب الجارية، لتصل إلى مرتبة قياسية بعد أن كانت 2022 رسميا نحو 23 مليار دولار.
ووفقا لمعهد «ستيمسون» للأبحاث في واشنطن، فإن إسرائيل تعتبر الأكثر إنفاقا من الناحية العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، بينما يقول معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إن اسرائيل تخصص ما لا يقل عن 4.5% من ناتجها المحلي الإجمالي للجيش، وهي عاشر أعلى نسبة في العالم.
والارتفاع القياسي للميزانية العسكرية، جاء بموافقة «الكنيست»، على ميزانية حرب خاصة قيمتها 30 مليار شيكل، بعد هجوم 7 أكتوبر، للمساعدة على تمويل الحرب وتعويض المتضررين من عملية «طوفان الأقصى».
وهذا يعني أن تكاليف الحرب الحالية على غزة هائلة مقارنة بالجولات القتالية السابقة.
وتقدر وزارة الدفاع الإسرائيلية كلفة الحرب حتى الآن بنحو 65 مليار شيكل، أي نحو 18 مليار دولار، وهي نفس قيمة الميزانية السنوية لوزارة الدفاع الإسرائيلية، بدون المساعدات الأميركية.
لكن وفق وزارة المالية، فإن الحرب ستكلف ما لا يقل عن 50 مليار شيكل (14 مليار دولار) إضافية في 2024، بحسب وثيقة قدمتها «للكنيست» مؤخرا، يضاف لذلك 10 مليارات شيكل لتغطية تكاليف عملية إجلاء أكثر من 120 ألف إسرائيلي من المستوطنات.

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