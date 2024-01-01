مدمرة إيرانية تعبر باب المندب وبريطانيا مستعدة لتأمين الملاحة في البحر الأحمر

MENAFN - Al-Anbaa) قالت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء إن مدمرة تابعة للجيش الإيراني دخلت البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب.

وأفادت الوكالة في بيان امس بأن المدمرة «البرز» دخلت في إطار المجموعة 94 التابعة لبحرية الجيش الإيراني، البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب.

وأشارت إلى ان المدمرة الإيرانية كان برفقتها السفينة العسكرية «بوشهر»، المزودة بصواريخ كروز بحرية بعيدة المدى.

وأكدت وكالة «تسنيم» شبه الرسمية أن السفن الحربية الإيرانية تعمل في المنطقة «لتأمين الممرات الملاحية منذ عام 2009».

وفي غضون ذلك، قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إن لندن «مستعدة لاتخاذ إجراءات مباشرة» ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن الذين يهاجمون سفنا في البحر الأحمر.

وكتب شابس في صحيفة «ديلي تلغراف» امس «نحن مستعدون لاتخاذ إجراءات مباشرة ولن نتردد في اتخاذ إجراءات إضافية لردع التهديدات لحرية الملاحة في البحر الأحمر».

وأضاف أن على الحوثيين «أن يفهموا جيدا: نحن ملتزمون محاسبة الأطراف الشريرة المسؤولة عن هجمات وعمليات مصادرة غير قانونية».ووصف شابس الوضع في المنطقة بأنه «اختبار للمجتمع الدولي» ستكون له تبعات على ممرات مائية أخرى قد تكون محور نزاع.وتابع «إذا لم نحم البحر الأحمر، فقد يشجع ذلك أولئك الذين يسعون لتهديد أماكن أخرى، بما في ذلك بحر الصين الجنوبي وشبه جزيرة القرم».وأوردت «ديلي تلغراف» أن لندن تضع خططا مع واشنطن لضربات عسكرية محتملة ضد الحوثيين.وتأتي هذه التحذيرات يما يتصاعد التوتر في هذا الممر الحيوي للملاحة مع إطلاق مروحيات أميركية النار الأحد الفائت على زوارق تابعة للحوثيين هاجمت سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر.