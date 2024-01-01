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حرب غزة تستعر وإسرائيل تلمح لاستمرارها طوال 2024

1/1/2024 11:24:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 87 مع بداية العام الجديد، حيث تواصلت عمليات القصف العنيف والمستمر على القطاع، فيما شنت فصائل المقاومة الفلسطينية هجمات صاروخية على تل أبيب وضواحيها.
ومع اقتراب الحرب من إتمام شهرها الثالث، لم تهدأ الغارات الجوية الإسرائيلية، ولم تتوقف المعارك البرية والاشتباكات العنيفة بالرشاشات الثقيلة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي «حماس» وسط القطاع، فيما يسود اليأس بين سكان غزة الذين يعانون تداعيات الحرب اليومية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي استمرار عملياته البرية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة شمالي القطاع، لافتا إلى استهدافه مجمعا لشن العمليات الحربية من قبل حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، مشيرا إلى تنفيذ قواته مداهمات لما قال إنها «مركز القيادة والسيطرة للحركتين والعثور على كميات كبيرة من الأسلحة».
واستهدف قصف مدفعي وضربات جوية مدينتي رفح وخان يونس جنوبي غزة خصوصا.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» امس مقتل «24 مدنيا وإصابة العشرات، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في استهدافات إسرائيلية».
وأفادت الوزارة بانتشال 15 جثة من أسرة واحدة من تحت أنقاض منزل تعرض للقصف في جباليا شمالي القطاع.
وفي المقابل، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لـ «حماس» سيطرتها على طائرة مسيرة «درون» إسرائيلية في منطقة بيت حانون شمال غزة، كانت بمهمة استخباراتية.
ودوت صفارات الإنذار في مناطق إسرائيلية عدة، وقال شهود عيان انهم شاهدوا صواريخ تعترضها أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية ليلة رأس السنة.
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري ان بعض جنود الاحتياط سيأخذ فترة استراحة من الحرب للاستعداد «لعمليات قتالية مطولة».
وأضاف هاغاري: «على الجيش الإسرائيلي أن يضع مخططاته مسبقا لأنه سيطلب منا تنفيذ مهمات ومعارك إضافية طوال هذه السنة الجديدة 2024».
وغداة إعلانها سحب ما يقارب 5 ألوية عسكرية من غزة،، بدأت إسرائيل إعداد ملاجئ وحواجز إضافية لحماية لما يعرف بمستوطنات «غلاف غزة» التي تعرضت لهجوم 7 أكتوبر، بما يؤشر إلى بدء تل أبيب في الاستعداد للمرحلة التالية من الحرب، وسط تقديرات أمنية إسرائيلية بأن الحرب الراهنة لن تنهي إطلاق الصواريخ من غزة عقب انتهائها ولكنها ستقلص منها فقط، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت». ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصادر لم تسمها قولها إن لدى «حماس القدرة على إطلاق الصواريخ لعامين أو 3 أعوام بعد انتهاء الحرب ومهاجمة لغلاف غزة، وهو ما دفع إسرائيل إلى تهيئتها».
وأتت هذه التطورات تأكيدا لما أعلنت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي من ان التقديرات الأمنية والعسكرية تؤكد أن الحرب الحالية لن تنهي إطلاق الصواريخ من غزة. وأضافت الإذاعة الإسرائيلية ان تعميق القتال بغزة يحد من القدرات الصاروخية، إلا أنه لن يخفضها لدرجة الصفر نهائيا.
ونقلت عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إن الحرب حتى لو انتهت بنجاح فإن التقديرات تشير إلى أن خطر تعرض غلاف غزة للصواريخ سيبقى موجودا.
وأكدت المصادر ذاتها أنه لايزال من الممكن تنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ من القطاع رغم كل العمليات العسكرية.
إلى ذلك، أكدت الرئاسة الفلسطينية رفضها التقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن تكليف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في إقناع دول عربية لتهجير سكان قطاع غزة.
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وفا) إنها تعبر عن «رفضها الشديد لأي محاولات مشبوهة لتكليف توني بلير أو غيره بالعمل من أجل تهجير المواطنين من قطاع غزة»، معتبرة ذلك عملا مدانا ومرفوضا.
وأضافت: «سنطالب حكومة بريطانيا بعدم السماح بهذا العبث في مصير الشعب الفلسطيني ومستقبله، كما سنطالب الأمين العام للأمم المتحدة بعمل ما يمكن، من أجل عدم السماح بمثل هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية».
وشددت على أن مثل هذه الخطط «تمثل تدخلا وعملا لا يخدم سوى مصالح إسرائيل والإساءة إلى الشعب الفلسطيني وإلى حقوقه، ودفعه إلى التخلي عن أرضه».
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أوردت أن حكومة بنيامين نتنياهو تتجه لاعتبار توني بلير وسيطا رئيسا في مباحثات «اليوم التالي» للحرب على غزة وتنفيذ خطط تهجير سكان قطاع غزة إلى الخارج.

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