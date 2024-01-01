Tuesday, 02 January 2024 09:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدعم السريع لسنا بديلا عن الجيش السوداني والحرب ستنتهي قريبا

1/1/2024 11:24:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ (حميدتي) إن قواته لا تنوي أن تكون بديلا عن الجيش السوداني وأن الحرب ستنتهي قريبا لصالح الشعب السوداني.
وأضاف في خطاب وجهه للسودانيين بمناسبة الذكرى 68 لاستقلال السودان، ونشره على حسابه في منصة «إكس» امس أن «قوات الدعم السريع لا تنوي ولا ترغب في أن تكون البديل للجيش السوداني، الذي تم تدميره بالتسييس والمحسوبية والفساد، لكننا نؤكد ونتمسك بمبدأ تأسيس جيش جديد مهني وقومي، لا يتدخل في السياسة».
وتابع «عهدنا إلى شعبنا أن تنتهي هذه الحرب إلى صالحه قريبا وبناء دولة المواطنة المتساوية بلا تمييز». وشدد على أن هدفه الوحيد «إقامة حكم ديموقراطي»، مكررا تمسكه بالحكم المدني.
كذلك، اعتبر أن الدعم السريع أجبرت على خوض الحرب بسبب التزامها بالعملية السياسية، وفق قوله. كما أكد أنه انخرط في المفاوضات والتزم بمقررات مفاوضات جدة وقمة «إيغاد» للوصول إلى حل شامل.
إلى ذلك، رأى أن الحرب ستنتهي لصالح الشعب السوداني قريبا، قائلا «مصممون على ملاحقة الانقلابيين»، حسب تعبيره.
وجاء خطاب حميدتي بعد يوم واحد من خطاب لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان أمس، قال فيه إن إيقاف الحرب في السودان لن يتحقق إلا بخروج قوات الدعم السريع من كل المدن وإخلاء مساكن المواطنين والمقار الحكومية.

MENAFN01012024000130011022ID1107675050

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث