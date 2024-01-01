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كيم يأمر جيشه بـ محو كوريا الجنوبية وأميركا إذا بدأتا مواجهة مسلحة

1/1/2024 11:24:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون كبار المسؤولين العسكريين في بلاده بـ«محو» كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في حال بدأتا مواجهة مسلحة حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.
وقال كيم خلال اجتماع مع كبار القادة الكوريين الشماليين في بيونغ يانغ «إذا اختار العدو المواجهة والاستفزاز العسكري إزاء (جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية)، فيجب على جيشنا أن يوجه له ضربة قاتلة لمحوه تماما عبر حشد أقوى الوسائل... دون لحظة من التردد»، وفق ما نقلت عنه الوكالة.

وفي خطاب طويل ألقاه في نهاية اجتماع كبير لمناسبة نهاية العام حدد التوجهات الاستراتيجية للبلاد، أطلق الزعيم الكوري الشمالي تهديدات جديدة بتوجيه ضربات نووية ضد سيول وأمر بتسريع الاستعدادات العسكرية لـ«حرب» يمكن أن «تندلع في أي وقت» في شبه الجزيرة، حسب المصدر نفسه.

واتهم كيم واشنطن بأنها تقف وراء «أنواع مختلفة من التهديدات العسكرية» وأمر «بتعبئة جميع الوسائل والقوى المادية، بما في ذلك القوة النووية، في حالة الطوارئ» ضد كوريا الجنوبية.

MENAFN01012024000130011022ID1107675049

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