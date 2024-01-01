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واشنطن وبكين تفتتحان 2024 بتوافق نادر حول التعايش السلمي والتعاون المربح

1/1/2024 11:24:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تبادل الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي جو بايدن رسائل التهنئة بمناسبة الذكرى السنوية الـ45 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدينن وذلك بالتزامن مع بداية العام الجديد 2024.
وذكرت وسائل اعلام صينية رسمية أنه «في الأول من يناير 2024 تبادل الرئيس شي جينبينغ ورئيس الولايات المتحدة جو بايدن رسائل التهنئة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين».
وقال بايدن في رسالته لشي إنه منذ إقامة العلاقات الديبلوماسية عام 1979، سهلت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تحقيق الرخاء وأتاحت الفرص للبلدين والعالم.
وأعرب الرئيس الاميركي عن التزامه بإدارة هذه العلاقات المهمة بطريقة «مسؤولة»، قائلا إنه يتطلع إلى مواصلة دفع العلاقات بين الولايات المتحدة والصين على أساس التقدم الذي حققه أسلاف الزعيمين ومن خلال اجتماعات ومناقشات عديدة بين رئيسي البلدين.
من جهته، قال الرئيس الصيني في رسالته لنظيره الاميركي إن إقامة العلاقات الديبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة حدث رئيسي في تاريخ العلاقات الثنائية والدولية.
وذكر أنه على مدار الـ45 عاما الماضية، شهدت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة صعودا وهبوطا ومضت قدما بشكل عام، الأمر الذي لم يعزز رفاه الشعبين فحسب، بل عزز أيضا السلام والاستقرار والازدهار في العالم.
وأضاف الرئيس الصيني ان التاريخ أثبت بالفعل وسيظل يثبت بشكل كامل أن الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين هي مبادئ تشكل معا الطريق الصحيح للصين والولايات المتحدة للتوافق مع بعضهما كدولتين كبريين.
ولفت الى أن هذا ينبغي أن يكون اتجاه الجهود المشتركة التي تبذلها الصين والولايات المتحدة في العصر الجديد.
وأشار شي إلى أنه وبايدن خلال اجتماعهما في سان فرانسيسكو، وضعا «رؤية سان فرانسيسكو» ذات التوجه المستقبلي، ورسما مسار تنمية العلاقات بين بكين وواشنطن.
ودعا الصين والولايات المتحدة إلى العمل بكل جدية على تنفيذ التفاهمات والنتائج المشتركة المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين، واتخاذ إجراءات ملموسة لدفع تنمية مستقرة وصحية ومستدامة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة.
وأكد شي أنه يرغب في العمل مع بايدن لمواصلة توجيه مسار العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما، ويعزز قضية السلام والتنمية في العالم.

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