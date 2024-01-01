زلازل قوية تهز اليابان وتسونامي يضرب سواحلها

MENAFN - Al-Anbaa) ضربت سلسلة زلازل قوية وسط اليابان أمس ما تسبب في حدوث موجات «تسونامي» بارتفاع متر واحد، ودفع بالسلطات إلى الطلب من السكان مغادرة المناطق المعنية واللجوء إلى المرتفعات.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) بعدما ضرب الزلزال منطقة نوتو في مقاطعة إيشيكاوا «على جميع السكان إخلاء منازلهم فورا إلى المرتفعات».

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن أمواجا وصل ارتفاعها إلى 1.2 متر ضربت ميناء واجيما في مقاطعة إيشيكاوا، بعدما سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ووكالات أخرى زلزالا قويا بلغت قوته 7.5 درجات على مقياس ريختر.

بدوره، حذر مركز الإنذار عن أمواج «سونامي» في المحيط الهادئ من احتمال حدوث أمواج «تسونامي» خطرة في منطقة قطرها 300 كيلومتر حول مركز الزلزال على طول ساحل اليابان.

وأعلنت حالة «الإنذار» في مدن في أقصى الشرق الروسي امس بسبب خطر محتمل بحدوث «تسونامي» من دون القيام بعمليات إخلاء.

وقالت وزارة الحالات الطارئة الروسية عبر تلغرام «قد تطول موجات «تسونامي» شواطئ على ساحل ساخالين الغربي»، وأوصت سلطات فلاديفوستوك الصيادين بالعودة إلى الميناء.

وسجلت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية 21 زلزالا بقوة أدناها أربع درجات في شبه جزيرة نوتو خلال ما يزيد قليلا على ساعة ونصف الساعة.

وانقطعت الكهرباء عن نحو 33500 منزل في مقاطعات إيشيكاوا وتوياما ونيغاتا، وكلها تقع على جانب بحر اليابان في جزيرة هونشو في اليابان، وفق ما أفادت المرافق المحلية.

كذلك، أغلقت طرق سريعة رئيسية امس في محيط مركز الزلازل وفق ما ذكرت الشركة المشغلة للطرق، وعلقت رحلات قطار شينكانسن السريع بين طوكيو ومركز الزلزال في منطقة نوتو بحسب السكك الحديد اليابانية.