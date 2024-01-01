أفراح الطبطبائي والخالد

أفراح الطبطبائي والخالد
التاريخ
1/1/2024 11:24:44 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) تم عقد قران عبداللطيف سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي على كريمة علي محمد الخالد بحضور جمع من الأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني وتمنوا للعروسين السعادة والهناء.
ألف مبروك.
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