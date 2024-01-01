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أفراح الطبطبائي والخالد

1/1/2024 11:24:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تم عقد قران عبداللطيف سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي على كريمة علي محمد الخالد بحضور جمع من الأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني وتمنوا للعروسين السعادة والهناء.
ألف مبروك.


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