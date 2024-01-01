آل مطيع جمعوا الأهل والأصدقاء بمناسبة عودة أخيهم سعد من رحلة العلاج

آل مطيع جمعوا الأهل والأصدقاء بمناسبة عودة أخيهم سعد من رحلة العلاج
التاريخ
1/1/2024 11:24:44 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) جمع محمد وحمد وأحمـد عبدالله مطيع الأهــــل والأصدقاء خلال العشـاء الــذي أقاموه بمناسبة عودة أخيهم سعد من رحلة العلاج بالخارج، حيث تمنى الجميع للأخ سعد دوام الصحة والعافية.
MENAFN01012024000130011022ID1107675045
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.