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آل مطيع جمعوا الأهل والأصدقاء بمناسبة عودة أخيهم سعد من رحلة العلاج

1/1/2024 11:24:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جمع محمد وحمد وأحمـد عبدالله مطيع الأهــــل والأصدقاء خلال العشـاء الــذي أقاموه بمناسبة عودة أخيهم سعد من رحلة العلاج بالخارج، حيث تمنى الجميع للأخ سعد دوام الصحة والعافية.


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