معضلة البحر الأحمر.. وشركات الشحن العالمية

MENAFN - Al-Anbaa) يعد الشحن البحري من أقدم صور الشحن التاريخية وذلك عن طريق السفن التجارية التي تطورت عبر الزمن لتصبح ناقلات وبواخر تجارية عملاقة تجوب البحار والمحيطات. ونظرا لأهمية الشحن البحري منذ فجر التاريخ قامت الكثير من الدول ببناء أساطيل سفن تجارية لتسهيل حركة تبادل البضائع على مستوى العالم.فهو يمد الاقتصاد العالمي بالحياة، ويؤثر بشكل ملموس على التجارة العالمية وتطور الاقتصاد، خصوصا أنه مسؤول عن نقل ما يزيد على 80 بالمئة من مجمل التجارة العالمية في كل أنحاء العالم. حيث يفوق عدد سفن الحاويات النشطة المخصصة للشحن في العالم الـ 6500 وحدة في نهاية 2022، حيث يهيمن على صناعة الشحن البحري عدد محدود جدا من شركات الشحن.٭ ٭ ٭

فيما يتعلق بالشركات المسيطرة على الشحن البحري فقد أوضحت تقارير سابقة للغرفة الدولية للملاحة أن الشركات التي تتربع على التوالي في المراتب الثلاثة الأولى في العالم هي MSC وMaersk وCMACGM، من ناحية أكبر شركات الشحن بسفن الحاويات، لافتة إلى أن هذه الشركات تستخدم أساطيل تجارية تبلغ سعتها الإجمالية 12.2 مليون حاوية نمطية، أي ما نسبته 46 بالمئة من سعة الأسطول التجاري العالمي، والبالغة 26.4 مليون حاوية نمطية. حيث تسير خطوط الشحن وذلك من مرافئ البلدان الصناعية الأكبر في العالم، كالصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند إلى مرافئ رئيسية في أوروبا وأميركا والشرق الأوسط.

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وعن المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، فقد أدت الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن العابرة في البحر الأحمر من خلال مضيق باب المندب إلى تعطيل التجارة الدولية على أقصر طريق شحن بين أوروبا وآسيا.

ودخلت كبرى الشركات العالمية في أزمة نقل بحري وارتفاع أسعار الشحن، مع اضطرار السفن العملاقة إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح باعتباره بديلا عن قناة السويس المصرية التي تمثل نحو 15% من حركة الشحن العالمية.

كما أدى تصاعد هجمات الحوثيين على السفن التجارية إلى اتخاذ العشرات من شركات الشحن الكبرى قرارا بالتوقف مؤقتا عن استخدام البحر الأحمر لصادرات النفط وسلاسل الإمداد العالمية من البضائع الاستهلاكية والغذائية من الشرق الأقصى ودول الخليج العربي نحو أوروبا والغرب، وتغييره بالالتفاف نحو إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح الذي يزيد طول الرحلة الواحدة بنحو 9 أيام.

تقدر مسافة الرحلة بين الخليج العربي وأوروبا بحرا عبر قناة السويس بنحو 12000 كلم وتستغرق 14 يوما، في حين ترتفع المسافة بنحو 40% إلى نحو 20900 كلم عبر رأس الرجاء الصالح وتستغرق نحو 23 يوما.

ويرافق ذلك فرض شركات التأمين مبالغ أكبر ورسوما على السفن المتجه نحو المنطقة، وسط ما يفرضه ذلك من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات على المستهلك، في وقت تسعى دول العالم إلى خفض معدلات التضخم.

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هناك تحركات دولية للتعامل مع هذا الشأن حيث تجهز الولايات المتحدة لعملية متعددة الجنسيات قالت إن هدفها حماية التجارة في البحر الأحمر وخليج عدن لتقليل حجم التأثير في الشحن العالمي.

ووافقت بريطانيا على انضمام مدمرة «دايموند» تابعة للبحرية الملكية إلى عملية تقودها الولايات المتحدة لحماية التجارة في البحر الأحمر، التي تشمل أيضا 3 مدمرات أميركية وسفينة حربية فرنسية.

لا يستبعد الخبراء والمحللون أنه في حالة استمرار تأزم حركة الملاحة في البحر الأحمر، سيتسبب في تصاعد الصراع في المنطقة، وربما يصل إلى استهداف أميركي لمواقع الحوثيين في اليمن.





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