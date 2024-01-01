ورحل فرقد اللغة العربية المعاصرة

MENAFN - Al-Anbaa) صحونا على خبر وفاة الأديب والشاعر الكويتي الكبير عبدالعزيز سعود البابطين، رحمه الله، عراب اللغة العربية في العصر الحديث في زمن التغريب والتهميش والإقصاء للفصحى، هذا الرجل الكويتي الذي أحيا ما أمات نصفه الزمن وامتزاج الثقافات، رائد من رواد الثقافة المعاصرة في الكويت والعالم.ومنذ عام 1974 عمل الشاعر على دعم اللغة العربية ونشرها في أرجاء المعمورة عبر الأساليب الحديثة والمبتكرة مواكبا الثورة التكنولوجية والميديا، وكنت قد سطرت مقالا عام 2015 حول دور مؤسس مكتبة البابطين الراحل عبدالعزيز البابطين، رحمه الله، ولما لها من أهمية في حفظ البعض من التراث الأدبي والثقافي العربي المنثور من خلال حفظ قصائد لشعراء عرب لمائة عام ماضية وكان العمل سابقة عربية وأجنبية حول العالم، اعتبره المثقفون والأدباء والكتاب العرب والمستشرقون إستراتيجيات وثائقية لغوية إثرائية امتدت لعشرة أعوام عبر الجغرافيا لتكون مصادر للباحثين والدارسين والتاريخ المعاصر أيضا.حينها.. كتبت أن العالم العربي الخليل بن أحمد الفراهيدي مبتكر عروض الشعر العربي وشاعرنا مبتكر طرق حفظ الشعر العربي في التاريخ الثقافي المعاصر، لقد رفع اسم الكويت في المحافل الدولية نظير تأسيس فعالية احتفالية دولية سنوية «جائزة عبدالعزيز سعود البابطين».

لقد تألق الرجل نجما في سماء الأدب والثقافة الدولية ومنح العديد من الأوسمة والجوائز الأدبية، وأربع عشرة دكتوراه فخرية من أبرزها أنه أول عربي يحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة ستيرلينغ.

وأما إطلاق اسم «الكويت عاصمة الشعر العربي» فالفضل يعود فيه للحدث الثقافي الرحب سنويا الذي تعقد فيه الملتقيات والورش وتبادل الخبرات العربية الأدبية والثقافية.

ولا أريد أن ابتعد عن دوره الإنساني والعطاء الخيري كرجل أعمال كويتي مميز في مجالات عدة يعرفها الكويتيون جيدا، إن الراحل عبدالعزيز البابطين الذي كرم اللغة العربية وابتكر أساليب حفظها كأول كويتي خليجي وعربي، حفظ لنا تراثا أدبيا مخزونا في قلب حضارتنا العربية والإسلامية.

لقد دعوت في مقال سابق عام 2015، إلى طرح النصوص الأدبية في مناهج اللغة العربية التي تدرس في الكويت، ولطالما دعوت وزارة الإعلام إلى ترشيحه لجائزة نوبل للسلام وذلك لرؤيته في التقارب مع الشعوب الأخرى من خلال التعريف باللغة العربية ونشرها، ولا ننسى عندما غرس شجرة السلام ليكون الشاعر والأديب الكويتي العربي الأوحد سفيرا للسلام بشعره وأدبه أمام العالم أجمع في الأمم المتحدة.

اليوم نتمنى أن يتم طرح شخصية الراحل سيرة وشعرا وأدبا في المناهج الدراسية لطلبتنا العام القادم، كما نأمل أن تنجز وزارة الإعلام فيلما وثائقيا عن الأديب والشاعر الكويتي عبدالعزيز البابطين بأكثر من لغة مترجمة وإصدار خاص ورقي والكتروني أيضا، وأن يتم تكريم شاعرنا الراحل بإطلاق اسمه على أحد شوارع الكويت.

رحم الله فرقد اللغة العربية المعاصرة عبدالعزيز سعود البابطين، ولذويه وأهله الصبر والسلوان.





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