Tuesday, 02 January 2024 09:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خطاب الحزم.. والطمأنينة

1/1/2024 11:24:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) إن حكمة الخطاب التاريخي الأخير الذي ألقاه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد خلال جلسة القسم أمام مجلس الأمة قد غمرت النفوس بالارتياح، لما فيه من بعد نظر وقراءة متأنية للأمور.
كما أن علامات الاطمئنان، قد ظهرت في كل أركان المجتمع الكويتي كافة، حيث ذهب الناس إلى مشاغلهم وأحوالهم، بينما مشاعرهم ملأى بالراحة.
ولتحليل هذا الخطاب وشرح ما يتضمنه من رسائل، وخارطة طريق وطنية، وتوجهات سياسية واجتماعية، واقتصادية، يحتاج منا الى الكثير من المقالات، حيث إنه اختصر الواقع في كلمات معدودة، ووضع الحلول في عبارات لا تحيد عن مأمول وطموح الشعب بأي حال من الأحوال.
لقد استمعت للخطاب السامي، وكررت سماعه أكثر من مرة ووقفت بجوارحي كلها مع كل حرف فيه، لأنني أعرف وأتفهم التحديات التي لا تواجه الكويت فقط، بل إنها تواجه العالم أجمع، وتلك التحديدات يغلب عليها الشقان السياسي والاقتصادي، اللذان هما بحاجة للاستقرار كي ينعم أي مجتمع بالراحة تجاه مجالاته الأخرى... التعليمية والأمنية والصحية وخلافه، فالمجتمع متى ما كان مستقرا سياسيا واقتصاديا لديه القدرة على البناء والتعمير في كل مناحي الحياة.
ولقد تناول الخطاب السامي مسألة أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية، فكان مفاد حديث سموه التركيز السامي على تحقيق مصالح البلاد والعباد وعدم الإضرار بها، حتى تسير سفينة الكويت في طريقها المأمول.
فيما جاء الخطاب السامي محذرا من الفساد، ومطالبا كل كويتي بأن يكون يقظا في سبيل اجتثاث هذه الآفة المدمرة من جذورها، وان هذا الأمر حينما يتحدث فيه أميرنا، فإن الكل يجب أن يكون على استعداد تام لتنفيذه.
كما أن سموه شدد على اللحمة الوطنية، وأكد على مكانة الكويت التي يجب أن تزداد علوا في المنطقة.
ومن الجدير بنا جميعا أن نقول لهذا الخطاب السامي: سمعا وطاعة، لأنه قد وضع لنا خارطة طريق، وكشف لنا مواطن الخطر، بل إنه وضع الحلول التي إن سرنا على منهجها، سنصل بالكويت إلى المكانة البارزة التي نتمناها.
ندعو الله أن يسدد خطوات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وأن يمنح سموه البطانة الصالحة، وأن يعينه على حمل الأمانة.

MENAFN01012024000130011022ID1107675042

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث