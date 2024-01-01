المتقاعدات والمتحف التراثي

(MENAFN
- Al-Anbaa) السيدات المتقاعدات يكن كخلية نحل في فصل الشتاء، حيث تكثر المعارض التي تنصب على اعمالها اليدوية في الديكور والملابس والطبخ، وايضا نجد حراكا دينيا ثقافيا في الندوات والمحاضرات بكل ارجاء الكويت، اكثر مما يحدث صيفا بسبب سفر الغالبية للخارج.
والهدف من هذه الانشطة توعية الامهات والموظفات والشابات ثقافيا ودينيا وتدبير المنزل واقتصاره على كسب المعرفة والعظة من خلال سيدات نذرن انفسهن بعد التقاعد للأخريات من خلال اللقاءات والندوات، وكل حسب خبرتها السابقة في مجال عملها، وهناك بعض الاخوات ممن يرتبن رحلات للمتقاعدات في المنتزهات والاستراحات التي يتوافر فيها كل وسائل الراحة والترفيه لتغيير روتين الحياة اليومي للمتقاعدة بمشاهدة المسطحات الخضراء والطيور والشمس المشرقة، وجزء من الرحلات يقوم بزيارة المزارع المنتجة للخضراوات والعسل الطبيعي وكل منتجات الألبان الطبيعية، كذلك فقد سمعت عن الكثير من المتاحف التي تحمل معه القديم والتراث، فاتجهت لاحدى السيدات الكويتيات التي حولت منزلها لمتحف تستقبل فيه الضيوف والنساء، وتقوم بضيافتهن مع لمسات كويتية قديمة وتراثية من حيث المكان بغرفة الجلوس على المطارح الارضية واستغلال كل اركان المنزل بألوان السدو الجميلة، وكل ركن يمثل قيمة تراثية قديمة كعرض للبشتخته للاسطوانات والراديو الخشبي ذي اصابع البيانو كورق خشبي عليه جهاز تلفون القرص الدائري لونه اسود، وهناك جهاز مربع خشبي وهو التلفزيون القديم، وركن يثير الحنين للماضي ابتداء من دلال القهوة العربية والمشروبات الساخنة الشتوية في الليوان مرورا الى المباخر العامرة بالعود والبخور يملأ جو المنزل برائحة عبق الماضي، والتحف الصينية لضيافة الشاي واواني الطبخ القديمة، بالاضافة الى ركن غرفة العروس وملابسها وادوات الزينة، ثم الاستراحة بالليوان لتعيش في رحاب الماضي وتستمتع بالنظر وبالتذوق لما تقدمه لضيوفها خلال الجولة بمتحفها الوطني التراثي ليتعرف جيل اليوم على بيوتنا السابقة كي لا تندثر صورة الماضي بسبب الزحف الحضاري وطمس هوية الماضي.
هناك الكثير بالمتحف لا تسع له صفحة او مقالة مما شاهدته من نظافة وترتيب ومحافظة على كل تفاصيل حياتنا السابقة، اخيرا وليس آخرا، المتحف ما هو الا امانة الماضي لتسليمها للحاضر ونقلها من جيل لآخر، كان يوم جميل من احد ايام المتقاعدات في الرحلات قضيته بصحبتهن في ارجاء منزلها الذي حولته لقصة «تراث وطن» الاخت هيا العجمي التي تعتبر اول كويتية تدير متحفا تراثيا بسواعد كويتية نفتخر بها.
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